«Athletes of the Gods»: Κορυφαίοι χορευτές του κόσμου έρχονται στο Ηρώδειο για καλό σκοπό
Μια χορευτική παράσταση με μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου χορού στον αγώνα κατά της λευχαιμίας
Τα μεγαλύτερα αστέρια του μπαλέτου από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο σούπερ σταρ του χορού Daniil Simkin, θα βρεθούν στις 10 Σεπτεμβρίου, στη σκηνή του Ηρωδείου προκειμένου να συμμετάσχουν στην χορευτική παράσταση με τίτλο «Athletes of the Gods» που διοργανώνεται για τους σκοπούς του φιλανθρωπικού σωματείου Aurora - Μαζί ενάντια στα αιματολογικά νοσήματα.
Συνολικά 12 κορυφαίοι χορευτές από τα θρυλικά Μπολσόι αλλά και από διάσημα μπαλέτα άλλων χωρών, θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με κλασικές αλλά και σύγχρονες χορογραφίες σπουδαίων χορογράφων, το οποίο θα στηρίζεται στις εντυπωσιακές δεξιοτεχνικές εκτελέσεις τους και το πάθος τους για την τέχνη του χορού.
Όλα τα καθαρά έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου AURORA - Μαζί Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, το οποίο στηρίζει τον αγώνα για την καταπολέμηση της λευχαιμίας, ενισχύοντας με εξοπλισμό νοσοκομεία και προσφέροντας στέγη και ψυχολογική υποστήριξη σε αιματολογικούς ασθενείς
H Aurora ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μάχη κατά της λευχαιμίας προσφέροντας στέγαση και ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς αλλά και χρηματοδότηση νοσοκομειακών μονάδων επιστημονικών ερευνών που εστιάζουν στην εξεύρεση θεραπείας για τη λευχαιμία, το λέμφωμα και άλλες κακοήθεις ασθένειες του αίματος.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
