«Παλιές Φωτογραφίες Λέσβου»: Ψηφιακή γέφυρα με το παρελθόν και ζωντανή μνήμη του νησιού
Από το 2013 η ομάδα συγκεντρώνει εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που σημάδεψαν τη Λέσβο – Συγκίνηση και νοσταλγία στην πρόσφατη έκθεση φωτογραφίας
Λένε πολλοί πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα το Facebook είναι γεμάτο ηλεκτρονικά «σκουπίδια». Να που όμως ανάμεσα στα σκουπίδια αποδεικνύεται πως μπορεί κανείς να βρει αληθινά... διαμάντια!
Ο λόγος για την κοινότητα στο Facebook «Παλιές Φωτογραφίες Λέσβου (Άλμπουμ Αναμνήσεων)» που αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί εδώ και περίπου 12 χρόνια, μιαν αληθινή ψηφιακή «γέφυρα» με το παρελθόν της Λέσβου. Και που εδώ και λίγες μέρες, έκανε ένα πραγματικό άλμα, πέρασε στην έντυπη παρουσίαση φωτογραφιών από το αρχείο της με την έκθεση φωτογραφίας με θέμα την παλιά αγορά και τους παλιούς μαγαζάτορες της Μυτιλήνης. Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης και πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό και ταυτόχρονα εμβληματικό - πλην όμως κλειστό - καφενείο της Μυτιλήνης «Πανελλήνιον» που παραχωρήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου «Τράπεζα Πειραιώς».
«Στη διάρκεια της έκθεσης λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Γιάννης Μουτζούρης, πέρα της γνώσης για επαγγέλματα και ανθρώπους της αγοράς έτσι όπως αυτή λειτούργησε και λειτουργεί κυρίως στην οδό Ερμού και τα γύρω σοκάκια της, περίσσεψε και η συγκίνηση αφού πολλοί ντόπιοι επισκέπτες της αναγνώριζαν δραστηριότητες και ανθρώπους της Μυτιλήνης χαμένους για πάντα εδώ και καιρό».
Ο Νίκος Σφαμένος, διαχειριστής της ομάδας «Παλιές Φωτογραφίες Λέσβου (Άλμπουμ Αναμνήσεων)» στο Facebook, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την προσπάθεια της ομάδας λέει πως «αυτή ξεκίνησε το 2013, και κύριο στόχο είχε να αναδείξει τη Λέσβο μέσα από παλιές φωτογραφίες, γεμάτες αναμνήσεις, ιστορίες αλλά και πρόσωπα που σημάδεψαν τον τόπο». Αγαπώντας πραγματικά την ιστορία του νησιού, εμπνεύστηκε από τους απλούς ανθρώπους και τα γραφικά τοπία που απειλούσε η «πρόοδος».
Το 2014, ξεκίνησε για το Νίκο Σφαμένο η ζωή του αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Ταξίδεψε σε μέρη όπως η Πάτμος, το Διδυμότειχο και η Σάμος. Παρά τις δυσκολίες, η αγάπη του για την ομάδα δεν έσβησε. Το αντίθετο. Μέσα από την ενασχόληση με την ομάδα κρατούσε θαρρείς επαφή με τη Μυτιλήνη, την ιστορία και τους ανθρώπους της. «Όπου κι αν ήμουν, σκεφτόμουν ποια φωτογραφία θα δημοσιεύσω την επόμενη μέρα. Και θαρρείς ζούσα στον τόπο μου», λέει.
Σταδιακά, η ομάδα μεγάλωσε και έγινε ένα σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους φίλους της Λέσβου. Σχόλια γεμάτα νοσταλγία, συζητήσεις για τις αναρτήσεις και συναισθήματα που συχνά έφερναν ακόμα και συγκίνηση, ως και δάκρυα.
«Ήθελα να κρατήσω ζωντανή τη μνήμη της Λέσβου, των προσώπων και των τοπίων που πλέον χάνονται», λέει.
Και τώρα η έκθεση στο «Πανελλήνιο».
«Ήταν μια προσπάθεια που θέλουμε να συνεχιστεί και σε άλλους τομείς της δημόσιας ζωής της πόλης, του περιβάλλοντος της, της αρχιτεκτονικής και των ανθρώπων της. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Το καφενείο 'Πανελλήνιον' είναι ένας ιδανικός χώρος από το παρελθόν του νησιού, όπου μπορεί αυτό το παρελθόν να βρει κατά καιρούς στέγη» καταλήγει ο κ. Σφαμένος.
«Οι γειτονιές άλλαξαν, αλλά η νοσταλγία μένει ίδια», σημειώνει. Ένα βράδυ, καθώς περπατούσε, τον διέκοψε μια γνώριμη φιγούρα: ο Τριαντάφυλλος Κουγιανός, ένας άνδρας με βλέμμα γεμάτο πόνο και ένα παλιό βιολί στο χέρι.
«Άλλαξι πουλύ γι' Μυτιλήν', μουρέλι μ'. Αλλάξαν γ' αθρώπ'», του είπε με βραχνή φωνή.
Η ομάδα «Παλιές Φωτογραφίες Λέσβου» αποτελεί έναν ψηφιακό θησαυρό που κρατά ζωντανή την ιστορία του νησιού. Με πάνω από 10 χρόνια ζωής, συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους μέσω της κοινής αγάπης για τη Λέσβο.
