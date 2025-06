Το 17ο Φεστιβάλ Psarokokalo μεταμορφώνει τη Φολέγανδρο σε κινηματογραφικό σταυροδρόμι

Από την Emma D’Arcy στην Cate Blanchett – Τα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ

Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική και παγκόσμιος διάλογος

Σε έναν τόπο όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά αργά και το φως του Αιγαίου φωτίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας, τοεπιστρέφει στη Φολέγανδρο για 17η χρονιά, από τιςΈνα νησί-προορισμός, που για μία εβδομάδα μετατρέπεται σε σκηνή για 136 ταινίες από 42 χώρες, masterclasses, συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις και βραδιές που γεφυρώνουν τον πολιτισμό με το καλοκαιρινό αεράκι του μελτεμιού.Πέρα από τον διαγωνιστικό του χαρακτήρα, το Psarokokalo 2025 λειτουργεί ως πολιτιστική πλατφόρμα. Αναδεικνύει νέες φωνές από κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ παράλληλα καλεί τους θεατές να επανεξετάσουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από τις κάμερες δημιουργών που αφηγούνται τολμηρά, πειραματικά και βαθιά ανθρώπινα έργα.Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί εντυπωσιακά ονόματα:(γνωστή από το House of the Dragon) και η Juliet Stevenson πρωταγωνιστούν στη «Rhoda» του Alex Lawther.δανείζει τη φωνή της στο ιδιαίτερο «Bozo Over Roses» του Matty Sidle,ενώ στην ταινία «Em & Selma Go Griffin Hunting», με την Milly Shapiro (Hereditary) και την Pollyanna McIntosh (The Walking Dead), ξεδιπλώνεται ένας μυθικός αλληγορικός μύθος ενηλικίωσης από τη δεκαετία του ’30.Στο ίδιο πρόγραμμα, η μαύρη κωμωδία «The Viewing» τουμε τους βραβευμένουςκαικαι το anime BUDŌ συνθέτουν ένα πανόραμα ειδών και συναισθημάτων.Η ενότητα «Περιβάλλον και Αρχιτεκτονική» ξεχωρίζει. Εστιάζει στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον χώρο, μέσα από φιλμ που προβληματίζουν για τη βιωσιμότητα, την ταυτότητα των τόπων και την ανθρώπινη παρέμβαση.