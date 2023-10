Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Ανοίγει τις πύλες του με προβολές σε επτά διαφορετικούς χώρους

Κλείσιμο

Η αυτοέκφραση, η διαφορετικότητα και η χαρά του να είσαι ο εαυτός σου στο συναρπαστικό ταξίδι προς την ενηλικίωση είναι οι βασικοί θεματικοί άξονες του φετινού,, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου σε επτά πολιτιστικούς χώρους και κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Αττική μεταξύ των οποίων και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και οι κινηματογράφοι Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός και Σινεάκ Πειραιά.Το φετινόείναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες από 32 χώρεςΓιο πρώτη φορά, μάλιστα, όλοι οι χώροι εκτός από προβολές ταινιών, φιλοξενούν και, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία.«Οι ταινίες της φετινής διοργάνωσης αντανακλούν το μωσαϊκό των προσωπικοτήτων και των ταυτοτήτων που κάνουν τον κόσμο μας ζωντανό και συναρπαστικό. Καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, προωθούν την αποδοχή και ενθαρρύνουν κάθε παιδί και κάθε νέο να αγκαλιάσει τη μοναδικότητά του, όπως κι αν αυτή εκφράζεται: υψώνοντας ανάστημα, βάζοντας τη φιλία πρώτη, αναλαμβάνοντας δράση, κάνοντας τις σωστές και όχι τις εύκολες επιλογές, πολεμώντας την αδικία, ξεπερνώντας τη ντροπή, ανοίγοντας την καρδιά και το μυαλό» εξηγεί η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Καλλιόπη Χαραλάμπους.Οι κλασικές ενότητες και θεματικές του προγράμματος επιστρέφουν φέτος εμπλουτισμένες και με νέες προτάσεις: Baby & Me και Ζωντανή Μεταγλώττιση για τις μικρές ηλικίες με συναρπαστικά animation, καθώς και το αφιέρωμα Green που συνεχίζει τη συζήτηση για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση. Παράλληλα, το ελληνικό εφηβικό σινεμά αναδεικνύεται μέσα από τις ανερχόμενες φωνές που υπογράφουν τα Greek Shorts, ενώ η πρόθεση του Φεστιβάλ να ανοίξει ένα παράθυρο σε ιστορίες από χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων συνεχίζεται μέσα από το αφιέρωμα Η Γειτονιά Μας, που φέτος υποδέχεται ταινίες από την Κύπρο, το Κόσοβο, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, στα Kids' & Teens' Picks οι φετινές σχολικές επιτροπές Δημοτικού και Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα επιλέγουν ταινίες που αποτυπώνουν τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες τους. Πολλές από αυτές, μαζί με μια ευρεία επιλογή από μεγάλου μήκους animation και live action, συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του European Children’s Film Association (ECFA).Με τη συνεργασία των The HappyAct και liminal, το Φεστιβάλ έχει προσαρμόσει ένα μεγάλο μέρος των προβολών του ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους: όλες οι προβολές ταινιών με διαλόγους παρουσιάζονται με ελληνικούς SDH υπότιτλους, οι προβολές του προγράμματος «Μικρά για τα μικρά» είναι αισθητηριακά φιλικές σε όλους τους χώρους προβολής, ενώ υπάρχουν και προβολές με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ακουστική περιγραφή.Το Φεστιβάλ, εγκαινιάζει φέτος μια σειρά πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων οι οποίες απευθύνονται στους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου σε μία προσπάθεια ενίσχυσης και εξωστρέφειας της παραγωγής παιδικού και εφηβικού περιεχομένου της χώρας μας. Έτσι, στις 15 και 16 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις “ATHICFF for Professionals” που θα περιλαμβάνουν, εκπαιδευτικά εργαστήρια για νέους δημιουργούς με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ευρωπαίων εκπαιδευτών, παρουσιάσεις καλών πρακτικών και ειδικότερα συμπαραγωγών μεταξύ χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ Ελλήνων παραγωγών παιδικού περιεχομένου και επιλεγμένων ευρωπαίων συναδέλφων τους και sales agents με στόχο την προώθηση συνεργασίας.Τα Κινηματογραφικά Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους που διοργανώνει φέτος το Φεστιβάλ στις 18 & 19 Νοεμβρίου, εκτός από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα φιλοξενηθούν, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τον κινηματογράφο Κηφισιά 1 & 2 Cinemax. Πλάι σε καταξιωμένους Έλληνες και ξένους δημιουργούς θα μιλήσουμε για σινεμά στα πιο τρυφερά χρόνια, θα δημιουργήσουμε το πρώτο μας animation, θα ζωγραφίσουμε το δικό μας αγγείο στα άδυτα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης , θα κατασκευάσουμε ήρωες από χαρτί, θα συζητήσουμε όλοι μαζί για την εφηβεία, τα έμφυλα στερεότυπα και τη συναίνεση, θα κάνουμε μεταγλώττιση σε ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Με συνολικά 91 ταινίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και industry events, το 6ο Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας δίνει το καθιερωμένο πια ραντεβού του προσκαλώντας παιδιά και μεγάλους σε ένα ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό πρόγραμμά που υπόσχεται Super Feelings, όπως το τραγούδι των Hume Assine το οποίο επιλέχθηκε από την ομάδα του Φεστιβάλ ως το τραγούδι της φετινής διοργάνωσης.ι (Ernest & Celestine: A trip to Gibberitia) | Ζαν-Κριστόφ Ροζέ & Ζουλιέν Τσενγκ, Γαλλία, Λουξεμβούργο, 80’, 2022, ζωντανή μεταγλώττιση | 6+Η φαντασία συναντάει τη μουσική σε ένα παραμύθι για την ελευθερία της έκφρασης και την αξία της φιλίας, που θα ενθουσιάσει τα μικρά παιδιά και τους μεγάλους. Οι αξιαγάπητοι Ερνέστ και Σελεστίν ταξιδεύουν στη χώρα των αρκούδων, όπου ανακαλύπτουν πως όλα τα είδη μουσικής είναι πλέον απαγορευμένα και οι μελωδίες έχουν διαγραφεί από τις μνήμες των κατοίκων. Πρέπει οπωσδήποτε να ζωντανέψουν ξανά τη μουσική.| Νικόλ Βαν Κίλσντονκ, Ολλανδία, 91’, 2023, ολλανδικά με ελληνικούς υπότιτλους | 10+Η Τζέιμι μόλις έχει αρχίσει να συνηθίζει τη νέα της ζωή στο ολλανδικό οικοτροφείο για κωφούς όταν πληροφορείται ότι η πολυαγαπημένη της γιαγιά, το μόνο άλλο μέλος της οικογένειάς της που είναι κωφό, είναι σε ένα νοσοκομείο στο Παρίσι. Μαζί με τη φίλη της Ιμάνι, ταξιδεύουν κρυφά ως την Γαλλία. Η ταινία επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό κινηματογραφικό road trip ως μια συμπεριληπτική ιστορία ενηλικίωσης με την ανεπιτήδευτη, προσηλωμένη ματιά της στη φιλία των δύο κωφών εφήβων, τη σχέση τους με την ίδια τους την κοινότητα, αλλά και με ένα κόσμο που δεν υπολογίζει την αναπηρία τους.How to Get your Parents to Divorce) | Σαντρίν Μπροντέρ-Ντεροζιέ, Καναδάς, 88’, 2022, γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους | 10+H 12χρονη Ζιστίν είναι σίγουρη ότι θα είναι πιο ευτυχισμένη στη ζωή της αν οι γονείς της χωρίσουν. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι γονείς της δεν έχουν καμία πρόθεση για κάτι τέτοιο, κι ας τσακώνονται συνέχεια. Μια κωμωδία που βάζει κυριολεκτικά τους γονείς στο εδώλιο; Σίγουρα "ναι" από τα παιδιά. Αυτή η αντίστροφη εκδοχή των «Δίδυμων Μπελάδων» ρίχνει μια έξυπνη, αστεία ματιά στην αντίληψη των παιδιών σε θέματα δικαιοσύνης και ανεξήγητων ενήλικων σχέσεων, με αποτέλεσμα πολλά ευτράπελα.(The Diary of Paulina P.) | Νέβεν Χιτρέκ, Κροατία, 96’, 2023, κροατικά με ελληνικούς υπότιτλους | 9+Η Παουλίνα, είναι η απίθανη φίλη που θα ήθελαν να έχουν όλα τα παιδιά. Τετραπέρατη, πανέξυπνη, πολυμήχανη, ομιλητικότατη και αποφασισμένη να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα της νέας σχολικής χρονιάς. Μια ξεκαρδιστική, ανάλαφρη, ζωηρή ματιά στο μυαλό και την καρδιά ενός κοριτσιού που ξέρει να βρίσκει τη μαγεία στην ανιαρή καθημερινότητα και να μην αφήνει τους γύρω της να ησυχάσουν ούτε στιγμή!​​(Dancing Queen) | Ορόρα Γκοσέ, Νορβηγία, 90’, 2023, νορβηγικά με ελληνικούς υπότιτλους | 11+