Gert Biesta: Ο «φιλόσοφος της παιδείας» στο ΕΚΠΑ - Η εκπαίδευση και το σχολείο στο κέντρο του κόσμου

Παρασκευή23.06, 18:00 – 20:00 Ανοιχτή ομιλία και συζήτηση, Κεντρικό κτίριο ΕΚΠΑ. Αμφιθ. Άλκης Αργυριάδης και live streamingμέσω zoomΣάββατο 24.06, 09:30 – 14:00, Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Θεολογικής Σχολής, Παιδαγωγικό Εργαστήριο.35 θέσεις80€Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία στα τηλ.από τιςή να αποστείλετε e-mail στοΟ Gert Biesta () είναι Καθηγητής Δημόσιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Δημόσιας Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας και καθηγητής Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Παιδαγωγικής στο Moray House School of Education and Sport του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Είναι συνεκδότης του British Educational Research Journal και του Asia-Pacific Journal of Teacher Education, και συνεργάτης εκδότης του Educational Theory. Επί του παρόντος, συμβουλεύει την ολλανδική κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο του επικεντρώνεται στη θεωρία της εκπαίδευσης και στη θεωρία και φιλοσοφία της εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την εκπαίδευση του πολίτη, την καλλιτεχνική εκπαίδευση, τη θρησκευτική εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική. Πρόσφατα βιβλία του είναι: World-Centred Education: A View for the Present (Routledge 2021), Educational Research: An Unorthodox Introduction (Bloomsbury 2020), Religion and education: The forgotten dimensions of religious education (συνεπιμέλεια με την Patricia Hannam; Brill 2021). Μέχρι στιγμής η δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε 20 διαφορετικές γλώσσες.