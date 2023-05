Φεστιβάλ Καννών: Ο Έλληνας σκηνοθέτης Μανώλης Μαυρής βραβεύτηκε στην Εβδομάδα Κριτικής

Κλείσιμο

Ένας Έλληνας σκηνοθέτης, οβραβεύτηκε στογια το κινηματογραφικό του σχέδιο «Liar Man». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Next Step τηςτων Καννών.Το«Next Step Hildegarde Award» αποτελεί μία σημαντική βοήθεια προς τον Έλληνα δημιουργό στην πορεία υλοποίησης της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του και προώθησή της σε γνωστά κινηματογραφικά φεστιβάλ.Το πρόγραμμα Next Step, στο οποίο φέτος συμμετείχε και ημε το κινηματογραφικό σχέδιο «Cora», αποτελεί ένα εφαλτήριο για ταλαντούχους μικρομηκάδες απ’ όλο τον κόσμο την ώρα που επιχειρούν το πρώτο, κρίσιμο για την καριέρα τους άλμα προς τα μεγάλα μήκη. Επιλέξιμοι σε αυτό το πρόγραμμα είναι δημιουργοί που έχουν ήδη παρουσιάσει με επιτυχία στην Εβδομάδα Κριτικής μικρού μήκους ταινία τους.Η ταινία «Brutalia, εργάσιμες μέρες» του Μαυρή, το 2021, άφησε στις Κάννες τις καλύτερες εντυπώσεις κερδίζοντας το βραβείο Canal+. Το ίδιο συνέβη το 2022 με την ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Καλογηροπούλου, η οποία τιμήθηκε με το ίδιο βραβείο.Ο Μανώλης Μαυρής σπούδασε γραφιστική και κινούμενο σχέδιο στην Αθήνα και οπτική επικοινωνία στο Λονδίνο· από το 2014 μέχρι σήμερα έχει σκηνοθετήσει πέντε ταινίες μικρού μήκους («Blue Train», «Maneki Neko», «Skin», «Brutalia, εργάσιμες μέρες», «Midnight Skin» επιδιώκοντας, αναφορικά με τον τρόπο της γραφής του και το ύφος της, μια διαρκή ισορροπία ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό στοιχείο. Η θεματική του, πάντα εξωστρεφής, αποσκοπούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού.Στο «Liar Man», ο Μαυρής και η Κατερίνα Ζησούδη, η οποία συνυπογράφει το σενάριο, μπαίνουν στο μυαλό ενός ψεύτη για να περιγράψουν τον ψυχισμό του με εικόνες. Ο σχεδιασμός του φανταστικού σκηνικού (ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο σε ένα ιδιωτικό νησί στις αρχές της δεκαετίας του 1970) είναι της Κωστάντιας Μάνθου. Η συμμετοχή του «Liar Man» στο πρόγραμμα Next Step για την ανάπτυξη του σεναρίου του έχει υποστηριχθεί από το ΕΚΚ και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το «Liar Man» έχει εξασφαλίσει αμερικανική συμμετοχή στην παραγωγή του (Julia Oh και Zack Nutman / 2AM).Από το 2019, χρονιά ορόσημο για την ελληνική ταινία μικρού μήκους χάρη στον Χρυσό Φοίνικα για το έργο «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου, μέχρι σήμερα οι Κάννες έχουν αποδειχθεί δεκτικές στον δυναμισμό και την εξωστρέφεια των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών συμβάλλοντας στη διασύνδεσή τους με τους επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογράφου. Ενδεικτική για τα παραπάνω είναι και η φετινή φεστιβαλική διοργάνωση.Ο Μαυρής βρίσκεται στις Κάννες όχι μόνον για το σχέδιο του «Liar Man», αλλά και για την ειδική προβολή της πρόσφατης μικρού μήκους ταινίας του «Midnight Skin», ελληνογαλλικής συμπαραγωγής που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα χθες στην Εβδομάδα Κριτικής.Ο Άλκης Παπασταθόπουλος συμμετέχει στο πρόγραμμα Focus WiP (Work in Progress) της Αγοράς των Καννών παρουσιάζοντας εκεί το κινηματογραφικό σχέδιο «Honeymoon» (23/5), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω του ΕΚΚ από το Ειδικό Πρόγραμμα Covid -19.