Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: Είναι προκλητικό και αυξάνει την ένταση στην περιοχή

Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει μη εποικοδομητική την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης - Ενθαρρύνει Ελλάδα και Τουρκία «να προχωρήσουν σε διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφωνιών»