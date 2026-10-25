Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν να μην διαταράξει τις εκλογές της Τρίτης γιατί «θα υποστεί αντίποινα»
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ιράν Βουλευτικές εκλογές Τεχεράνη

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν να μην διαταράξει τις εκλογές της Τρίτης γιατί «θα υποστεί αντίποινα»

«Διαθέτουμε πληροφορίες που δείχνουν ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Μην μας δοκιμάζετε»

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν να μην διαταράξει τις εκλογές της Τρίτης γιατί «θα υποστεί αντίποινα»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν και οι σύμμαχοι του ενδέχεται να προσπαθήσουν να διαταράξουν τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Τρίτη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει καμία επίθεση.

«Διαθέτουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δείχνουν ότι οι εχθροί μας, το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.



«Μην μας δοκιμάζετε. Θα υποστείτε δυσανάλογα αντίποινα», προειδοποίησε τους Ιρανούς ο πρωθυπουργός που διεκδικεί μια νέα θητεία σε αυτές τις εκλογές.

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