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Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν να μην διαταράξει τις εκλογές της Τρίτης γιατί «θα υποστεί αντίποινα»
Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν να μην διαταράξει τις εκλογές της Τρίτης γιατί «θα υποστεί αντίποινα»
«Διαθέτουμε πληροφορίες που δείχνουν ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Μην μας δοκιμάζετε»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν και οι σύμμαχοι του ενδέχεται να προσπαθήσουν να διαταράξουν τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Τρίτη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει καμία επίθεση.
«Διαθέτουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δείχνουν ότι οι εχθροί μας, το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.
«Μην μας δοκιμάζετε. Θα υποστείτε δυσανάλογα αντίποινα», προειδοποίησε τους Ιρανούς ο πρωθυπουργός που διεκδικεί μια νέα θητεία σε αυτές τις εκλογές.
«Διαθέτουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δείχνουν ότι οι εχθροί μας, το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.
Netanyahu says Israeli intelligence suggests Iran and its proxies may launch an attack to disrupt Tuesday’s election. “Don’t test us, you will suffer disproportionately severe blows,” he warns during a visit to an Arrow missile defence battery. https://t.co/SZzFLJkDHv— ILRedAlert (@ILRedAlert) October 25, 2026
«Μην μας δοκιμάζετε. Θα υποστείτε δυσανάλογα αντίποινα», προειδοποίησε τους Ιρανούς ο πρωθυπουργός που διεκδικεί μια νέα θητεία σε αυτές τις εκλογές.
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