Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν να μην διαταράξει τις εκλογές της Τρίτης γιατί «θα υποστεί αντίποινα»

«Διαθέτουμε πληροφορίες που δείχνουν ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Μην μας δοκιμάζετε»