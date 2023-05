Long Beach Festival: Θανάσης Παπακωνσταντίνου και Rotting Christ οι πρωταγωνιστές του φετινού μουσικού φεστιβάλ

Οι Rotting Christ

Κλείσιμο

Το φεστιβάλ που φιλοδοξεί να ενώσει τους μουσικόφιλους των Βαλκανίων, το, επιστρέφει το φετινό καλοκαίρι. Για δύο ημέρες,, ο μεγάλος, ανοιχτός συναυλιακός χώρος που βρίσκεται, σε μία έκταση που εκτείνεται αμφιθεατρικά ως τα καταγάλανα νερά του Θερμαϊκού απέναντι από τη Θεσσαλονίκη θα εκπέμπει δυνατά ήχους, ρυθμούς και μουσικές, έντεχνες αλλά και ροκ.Πρωταγωνιστής της πρώτης συναυλιακής ημέρας του φεστιβάλ θα είναι οΜε προσθήκη νέων συνεργατών και ανανεωμένο πρόγραμμα, θα δοθεί-νότα τη νότα- η «μάχη» για το δικαίωμα στο όνειρο.Μαζί του στο τραγούδι θα είναι οι Alkyone, Γιάννης Λίταινας και Αλέξανδρος Κτιστάκης ενώ θα τον πλαισιώνουν μουσικά οι Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώργος Αγγελάκης, Φοίβος Άνθης, Θανάσης Βόλλας, Αποστόλης Γιάγκος, Νίκος Δημηνάκης, Λεωνίδας Κυρίδης και Κωσταντής Πιστιόλης κ.α.Η δεύτερη ημέρα θα είναι αφιερωμένη στο σκληρό ροκ. Headliners θα είναι οι, μία από τις πιο αναγνωρισμένες μπάντες της metal σκηνής παγκοσμίως. Εδώ και πολλά χρόνια συγκινούν τα πλήθη τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.Τo 1987, οι έφηβοι τότε Σάκης & Θέμης Τόλης σίγουρα δεν γνώριζαν το μέγεθος που θα έπαιρνε η νεοσύστατη μπάντα που έφτιαξαν και ονόμασαν, Rotting Christ.Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει 13 άλμπουμ με δίσκους - σταθμούς όπως μεταξύ των οποίων οι Thy Mighty Contract, Non Serviam, Triarchy of the Lost Lovers, Aealo, Rituals και το πιο πρόσφατο, το The Heretics του 2019.Οι Rotting Christ ουσιαστικά δημιούργησαν μια ολόκληρη μουσική σκηνή στη χώρα μας ενώ έχουν αποκτήσει έναν πυρήνα αφοσιωμένων οπαδών που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας και φτάνει τα πέρατα της γης.Ο ήχος των Rotting Christ παρόλο που συνεχώς εξελίσσεται, από κυκλοφορία σε κυκλοφορία, καταφέρνει να είναι απολύτως αναγνωρίσιμος. Κάθε τραγούδι τους ένα μοναδικό ηχητικό σύμπαν! Με κάθε άλμπουμ τους ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στη μουσική τους πορεία, κάθε άλμπουμ σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα μπροστά στη συναρπαστική πορεία αυτής της ξεχωριστής μπάντας.Έχουν περιοδεύσει σε όλες τις γωνίες της γης, με περισσότερες από 2000 συναυλίες ανά την υφήλιο.Το τελευταίο τους headline tour πραγματοποιήθηκε επί Αμερικανικού εδάφους τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο με πολλές sold out εμφανίσεις.Την ίδια μέρα θα παίξουν επίσης οι, οι οποίοι σχηματίστηκαν στα τέλη των '00 στην Κορινθία και παίζουν Bay Area old-school thrash metal, οι, ένα από τα παλαιότερα heavy metal συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας μιας και ξεκίνησαν να παίζουν το 1998, στην Κοζάνη, οι, που δημιουργήθηκαν το 2023 με επικεφαλής την εξαιρετική λυρική σοπράνο Μαριαλένα Τρίκογλου και παίζουν συμφωνικό μέταλ και οι, μια μπάντα που σχηματίστηκε το 2021 με γνώμονα το πάθος των μελών της για τη heavy μουσική και σκοπό να δώσουν φωνή στις εσωτερικές συγκρούσεις που έδιναν μάχη μέσα τους.