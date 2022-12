Άντα Αθανασοπούλου: Από το Fashion TV στο Μέγαρο Μουσικής για μία μοναδική συναυλία

Η σοπράνο Άντα Αθανασοπούλου έρχεται στογια μία μόνο -και μοναδική- συναυλία.Μαζί με τους καταξιωμένους μουσικούς της τζαζ σκηνής Δημήτρη Καλαντζή και Γιώργο Γεωργιάδη, ερμηνεύουν τραγούδια του θρυλικού Αμερικανού συνθέτη Richard Rodgers. Ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι-αφιέρωμα στις μεγάλες επιτυχίες του μιούζικαλ και της τζαζ, όπως “Η Μελωδία της Ευτυχίας”, “The Lady is a Tramp”, “Happy Christmas, little friend”.Μία συναυλία που μας μεταφέρει στη μαγεία των εορτών μέσα από τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.Άντα Αθανασοπούλου - The Sound of DreamsΑίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΆντα Αθανασοπούλου σοπράνοΔημήτρης Καλαντζής πιάνοΓιώργος Γεωργιάδης κοντραμπάσο