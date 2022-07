Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων: Ανοίγει τις πύλες του τον Αύγουστο στη Σύρο

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει το λογότυπό του, είναι αφιερωμένο το φετινό. Η 18η κατά σειρά διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τις 6 έως τις 13 Αυγούστου στοθέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, στηΤο πρόγραμμα του φεστιβάλ, που φέρει την υπογραφή του καλλιτεχνικού του διευθυντή και αξιόλογου βιολονίστα Γιάννου Μαργαζιώτη, περιλαμβάνει πέντε συνολικά συναυλίες.Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν ένα γκαλά όπερας με την εξαίρετη πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τσέλια Κοστέα και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά και, δύο συναυλίες μουσικής δωματίου με σπουδαίους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και ένα ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με τη διεθνή ντίβα της όπερας Μυρτώ Παπαθανασίου, η οποία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παραδώσει και ένα Masterclass λυρικού τραγουδιού στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης, οι συμμετέχοντες του οποίου θα εμφανιστούν σε ξεχωριστό ρεσιτάλ στη σκηνή του Θεάτρου Απόλλων.Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων εγκαινιάστηκε το 2004 και διοργανώνεται έκτοτε από το Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής ΑΜΚΕ, υπό την οργανωτική επιμέλεια των μελών του Φώτη Καραγιαννόπουλου, Κώστα Φωτόπουλου, Γιώργου Φουφόπουλου και Γιάννου Μαργαζιώτη. Το φεστιβάλ τελεί διαχρονικά υπό την υποστήριξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, αλλά και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.Γκαλά ΌπεραςΠρόγραμμα:W. A. Mozart (1756-1791): Aprite un po’ quegli occhi από την όπερα LE NOZZE DI FIGARO (Δημήτρης Πλατανιάς)G. Puccini (1858-1924): Vissi d’arte από την όπερα TOSCA (Τσέλια Κοστέα)G. Verdi (1813-1901): Eri tu από την όπερα UN BALLO IN MASCHERA (Δημήτρης Πλατανιάς)F. Cilea (1866-1950): Io son l’umile ancella από την όπερα ADRIANA LECOUVREUR (Τσέλια Κοστέα)G. Verdi: Favella il doge…Dinne, perche in quest’eremo… από την όπερα SIMON BOCCANEGRA (Τσέλια Κοστέα, Δημήτρης Πλατανιάς)---G. Puccini: Quando m’en vo από την όπερα LA BOHEME (Τσέλια Κοστέα)G. Verdi: Ciel mio padre… από την όπερα AIDA (Τσέλια Κοστέα - Δημήτρης Πλατανιάς)U. Giordano (1867-1948): Nemico della patria από την όπερα ANDREA CHENIER (Δημήτρης Πλατανιάς)G. Verdi: Udiste…Mira le acerbe lacrime…Vivra! από την όπερα IL TROVATORE (Τσέλια Κοστέα - Δημήτρης Πλατανιάς)Συντελεστές:Τσέλια Κοστέα, σοπράνοΔημήτρης Πλατανιάς, βαρύτονοςΣοφία Ταμβακοπούλου, πιάνοΤιμές εισιτηρίων:30 ευρώ (πλατεία) / 20 ευρώ (Α & Β θεωρεία) / 10 ευρώ (εξώστης)MasterClass με τη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου: Ρεσιτάλ συμμετεχόντωνΣτο πιάνο συνοδεύει ο μαέστρος Νίκος ΒασιλείουΕίσοδος ελεύθερηΡεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με την Μυρτώ ΠαπαθανασίουΠρόγραμμα:M. A. Cesti (1623-1669): Intorno all’ idol mio… από την όπερα ORONTEAG. F. Handel (1685-1759): Ah! Mio cor! Schernito sei… από την όπερα ALCINAW. A. Mozart (1756-1791): Rondo σε Ντο μείζονα, K. 485Α. Dvořák (1841-1904): Mesicku na nebi… από την όπερα RUSALKAG. Verdi (1813-1901): Tu puniscimi, o Signore…από την όπερα LUISA MILLERG. Verdi: Addio del passato…από την όπερα LA TRAVIATAR. Leoncacallo (1857-1919): Intermezzo από την όπερα PAGLIACCIG. Puccini (1858-1924): Mi chiamano Mimi…από την όπερα LA BOHÈMEJ. Massenet (1842-1912): ÉlégieG. Puccini: Vissi d’ arte…από την όπερα TOSCAΣυντελεστές:Μυρτώ Παπαθανασίου, σοπράνοΓιάννος Μαργαζιώτης, βιολίΔημήτρης Γιάκας, πιάνοΤιμές εισιτηρίων:30 ευρώ (πλατεία) / 20 ευρώ (Α & Β θεωρεία) / 10 ευρώ (εξώστης)Συναυλία μουσικής δωματίουΠρόγραμμα:J. Haydn (1732-1809): Τρίο με πιάνο σε Σολ μείζονα, Hob. XV: 25Πιάνο: Αγάπη Τριανταφυλλίδη, Βιολί: Γιάννος Μαργαζιώτης, Βιολοντσέλο: Nil KocamangilL. van Beethoven (1770 – 1827): Τρίο με πιάνο σε ντο ελάσσονα Op. 1 No. 3Πιάνο: Αλέξανδρος Σαρακενίδης, Βιολί: Lars Bjørnkjær, Βιολοντσέλο: Αναστασία Δεληγιαννάκη---W. A. Mozart (1756-1791): Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 13 σε ντο μείζονα KV 415Σολίστ: Αλεξία Μουζά, Ορχήστρα Δωματίου Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, Διεύθυνση Ορχήστρας: Νίκος ΧαλιάσαςΣυντελεστές:Αλεξία Μουζά, πιάνοΑλέξανδρος Σαρακενίδης, πιάνοΑγάπη Τριανταφυλλίδη, πιάνοLars Bjørnkjær, βιολίΓιάννος Μαργαζιώτης, βιολίNil Kocamangil, βιολοντσέλοΑναστασία Δεληγιαννάκη, βιολοντσέλοΟρχήστρα Δωματίου Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ΚυκλάδωνΝίκος Χαλιάσας, διεύθυνση ορχήστραςΤιμές εισιτηρίων:20 ευρώ (πλατεία) / 15 ευρώ (Α & Β θεωρεία) / 10 ευρώ (εξώστης)Συναυλία μουσικής δωματίουΠρόγραμμα:W. A. Mozart (1756-1791): Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 12 σε Λα μείζονα KV 414Σολίστ: Αλέξανδρος Σαρακενίδης, Ορχήστρα Δωματίου Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, Διεύθυνση Ορχήστρας: Νίκος ΧαλιάσαςR. Schumann (1810-1856): Adagio και Allegro, Op.70Πιάνο: Αγάπη Τριανταφυλλίδη, Βιολοντσέλο: Nil KocamangilA. Piazzolla (1921-1992), Le Grand Tango για βιολοντσέλο και πιάνοΠιάνο: Αγάπη Τριανταφυλλίδη, Βιολοντσέλο: Nil Kocamangil---J. Brahms (1833-1897): Πιάνο Κουαρτέτο No. 1, Op. 25Πιάνο: Αλεξία Μουζά, Βιολί: Lars Bjørnkjær, Βιόλα: Απόλλων Γραμματικόπουλος, Βιολοντσέλο: Nil KocamangilΣυντελεστές:Αλεξία Μουζά, πιάνοΑλέξανδρος Σαρακενίδης, πιάνοΑγάπη Τριανταφυλλίδη, πιάνοLars Bjørnkjær, βιολίΓιάννος Μαργαζιώτης, βιολίΑπόλλων Γραμματικόπουλος, βιόλαNil Kocamangil, βιολοντσέλοΑναστασία Δεληγιαννάκη, βιολοντσέλοΟρχήστρα Δωματίου Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής ΚυκλάδωνΝίκος Χαλιάσας, διεύθυνση ορχήστρας