Iron Maiden: «Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στην Αθήνα» - Βίντεο

Δημοφιλείς σκληροί ροκ ήχοι θα δονούν το βράδυ του Σαββάτου τοτης Αθήνας όπου θα δώσουν μια μεγάλη. Το θρυλικό συγκρότημα που έχει διαγράψει σχεδόν μισόν αιώνα μουσικής διαδρομής και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, επέλεξε τη χώρα μας ως έναν από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους με τίτλο «Legacy of the Beast World Tour 2022».«Ανυπομονούμε για τη συναυλιακή μας επιστροφή στην Ευρώπη κι είναι υπέροχο το γεγονός ότι μπορούμε να προσθέσουμε την Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα shows σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης που υπάρχουν χιλιάδες Maiden fans. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος σχετικά με τις νέες προσθήκες της περιοδείας όπου και θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, για αυτόν τον λόγο ανυπομονούμε να δουν όλοι όσα έχουμε ετοιμάσει για αυτούς» δήλωνε πριν λίγους μήνες ο τραγουδιστής της μπάνταςενώ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε, πριν από λίγες μέρες στους Έλληνες φανς, ο ντράμερ, έλεγε με περισσό ενθουσιασμό: «Αγόρια και κορίτσια είστε αρκετά τυχεροί. Ναι, ερχόμαστε στην Ελλάδα! Νομίζω παίζουμε στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό είναι φανταστικό, δεν είναι; Γιατί εκεί είναι που ξεκίνησαν όλα. Αγόρια και κορίτσια ακούστε: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι! Και ανυπομονώ να σας δω όλους. Και αν δεν έχετε αγοράσει το εισιτήριό σας ακόμη, γιατί όχι; Τέλος πάντων, ελπίζω να έρθετε όλοι να μας δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί, τα λέμε σύντομα!».Οι προσδοκίες του ελληνικού κοινού πάντως είναι μεγάλες καθώς οι περισσότεροι από όσους έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο σόου, κάνουν λόγο για το πιο εντυπωσιακό live που έχουν παρουσιάσει οι Iron Maiden σε ολόκληρη την καριέρα τους. Εντυπωσιακά εφέ, φωτιές, πυροτεχνήματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις πλαισιώνουν το πρόγραμμά τους το οποίο περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δισκογραφίας τους αλλά και μια γεύση από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο «Senjutsu» το οποίο μάλιστα, όταν κυκλοφόρησε, σκαρφάλωσε στην κορυφή των εγχώριων τσαρτ.Ειδική μνεία στην περιοδεία αυτή, όπως φαίνεται άλλωστε και από τον τίτλο της, γίνεται στον θρυλικό δίσκο «The Number of the Beast» με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την κυκλοφορία του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως από τον Μάρτιο του 1982 που βγήκε μέχρι σήμερα αποτελεί την πιο εμπορική δισκογραφική δουλειά των Iron Maiden, με παγκόσμιες πωλήσεις που αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια, αλλά και από τα πιο αγαπημένα άλμπουμ αμέτρητων ακροατών, μεταξύ αυτών και πάρα πολλοί Έλληνες κάθε ηλικίας.Είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που περιμένουν με ανυπομονησία το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να δουν από κοντά τα διαχρονικά ροκ είδωλά τους και να ακούσουν ζωντανά τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να ξεσηκώνουν.