Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα: Ακροβατικά, σύγχρονος χορός, μουσική και εργαστήρια πολεοδομίας

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρωτότυπες δράσειςκαιαπό Έλληνες και Γάλλους καλλιτέχνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τίτλο «Ακροβατώντας στην Ελευσίνα» που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 18 Ιουνίου, σε συνδιοργάνωση της 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης . Το σημαντικό αυτό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων καλλιτεχνών, επανέρχεται, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε τον περασμένο Οκτώβριο, επανέρχεται, θέτοντας ξανά την πόλη και τους κατοίκους της Ελευσίνας και του Bagneux της Γαλλίας, στο επίκεντρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντας.Παράλληλα, από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου, η καλλιτεχνική κι επιστημονική ομάδα του σπουδαίου Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Patrick Bouchain επιστρέφει για έναν ακόμα κύκλο του εργαστηρίου πολεοδομίας Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας. Με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών αλλά και των κατοίκων της Ελευσίνας, το εργαστήριο στοχεύει να αναδείξει την ανθρώπινη, βιομηχανική και αρχαία κληρονομιά της πόλης.Η τελική μορφή του έργου σε εξέλιξη Ακροβατώντας στην Ελευσίνα, στο πρώτο αυτό στάδιο της δημιουργίας του, καθώς και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου πολεοδομίας Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας, θα παρουσιαστούν το Σάββατο 18 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου με ελεύθερη είσοδο.Το πρόγραμμα «Ακροβατώντας στην Ελευσίνα» συγκεντρώνει καλλιτέχνες από τον σύγχρονο χορό, το σύγχρονο τσίρκο και τη μουσική της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου, από την Ελλάδα και τη Γαλλία, δημιουργώντας καλλιτεχνικά δρώμενα για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον πολυ-πολιτισμικό κοινωνικό ιστό των προαστιακών πόλεων. Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το σημαντικό αυτό έργο έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και σε σκηνοθεσία του Gaëtan Levêque και της Χριστίνας Σουγιουλτζή, φέρνει κοντά τρεις Έλληνες καλλιτέχνες σύγχρονου χορού και τσίρκου από την ομάδα Κι Όμως Κινείται με πέντε Γάλλους καλλιτέχνες τσίρκου και τρεις μουσικούς από το Le Plus Petit Cirque du Monde (Το Μικρότερο Τσίρκο στον Κόσμο), τη διάσημη σχολή «τεχνών κινδύνου» και διεθνών καλλιτεχνικών ανταλλαγών. Καρπός του πρώτου ερευνητικού σταδίου της συλλογικής αυτής δράσης, είναι ένα έργο σε εξέλιξη, εμπνευσμένο από τους κατοίκους και το αστικό τοπίο της Ελευσίνας και του Bagneux της Γαλλίας, που θα παρουσιαστεί στην πόλη, στην πλήρη του μορφή, τη χρονιά του τίτλου. Αποσπάσματα από την πρώτη του παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 σε δημόσιους χώρους της Ελευσίνας με ανοιχτές στο κοινό πρόβες, είναι διαθέσιμα εδώ.Τα πλανόδια εργαστήρια πολεοδομίας, με τίτλο «Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας», στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων δεσμών ανάμεσα στην πολεοδομία, την αρχιτεκτονική και τις παραστατικές τέχνες, τοποθετώντας τους καλλιτέχνες αλλά και τους κατοίκους της Ελευσίνας στο επίκεντρο διαδικασιών ανάπτυξης και ανάπλασης προαστιακών περιοχών. Πρόκειται για μια συλλογική πρόταση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κυβερνητικών φορέων, με τη συμμετοχή αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, καλλιτεχνών, ερευνητών και πολιτών που ενδιαφέρονται για τα κοινά και τον σχεδιασμό των πόλεων. Στόχος της είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων μιας πρότυπης συνεργασίας ανάμεσα στις γαλλικές και τις ελληνικές Αρχές, που θα συνδυάζει τις παραστατικές τέχνες, όπως η ακροβασία, ο χορός και οι μουσικές της Μεσογείου, με προγράμματα ανάπλασης βιομηχανικών περιοχών.Η θεματική των εργαστηρίων αφορά στην αναζήτηση νέων συλλογικών πράξεων και προτάσεων για την ανάδειξη της ανθρώπινης, βιομηχανικής και αρχαίας κληρονομιάς της πόλης. Σε συνεργασία με την ομάδα του διάσημου Γάλλου αρχιτέκτονα και πολεοδόμου, Patrick Bouchain, που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες, τη Δήμητρα Κανελλοπούλου, καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής Paris Malaquais, τον Loïc Julienne και τον Amine Slimani, αρχιτέκτονες, και τον Ελευθέριο Κεχαγιόγλου, καλλιτεχνικό διευθυντή του οργανισμού Le Plus Petit Cirque du Monde, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν στο αστικό τοπίο της Ελευσίνας, να φανταστούν και να καταγράψουν τις ιδέες τους για το πώς μια αμιγώς βιομηχανική πόλη μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν νέο χώρο. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων θα παρουσιαστούν το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στο Ανοιχτό Θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου στις 18:00, αμέσως πριν από την παρουσίαση του έργου σε εξέλιξη Ακροβατώντας στην Ελευσίνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.Στα εργαστήρια, που θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά και στα γαλλικά μπορούν να συμμετέχουν αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, καλλιτέχνες, ερευνητές και πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά και τον σχεδιασμό των πόλεων.Έργο σε εξέλιξηΔιάρκεια: 7 – 18 ΙουνίουΠαρουσίαση: 18 Ιουνίου στις 20:00 I Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση εδώ.Πλανόδια εργαστήρια πολεοδομίαςΔιάρκεια: 14 - 18 Ιουνίου - Δηλώσεις συμμετοχής εδώΠαρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίων: 18 Ιουνίου στις 18.00 I Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση εδώΠληροφορίες: joinus@2023eleusis.euΤρίτη 14, Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Ιουνίου10.00-13.00 I Αναζητώντας τα μυστικά στους δρόμους της Ελευσίνας& 16.00-21.00 I Εργαστήρια Πολεοδομίας Αναθεωρώντας τα τοπία της ΕλευσίναςΠαρασκευή 17 Ιουνίου10.00-13.00 I Αναζητώντας τα μυστικά στους δρόμους της Ελευσίνας& 16.00-22.00 I Εργαστήρια Πολεοδομίας Αναθεωρώντας τα τοπία της Ελευσίνας.Δημόσια συνάντηση στο Machu Picchu (Παλιά Καμίνια) με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών του Ακροβατώντας στην ΕλευσίναΣάββατο 18 Ιουνίου10.00-13.00 I Αναζητώντας τα μυστικά στους δρόμους της Ελευσίνας με τη συμμετοχή των επισκεπτών από τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης18:00-20:00 I Δημόσια παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων των εργαστηρίων20:00-22:00 I Παράσταση έργου σε εξέλιξη Ακροβατώντας στην ΕλευσίναΣημεία εκκίνησηςΠρωινά εργαστήρια: Ελαιουργική Ελευσίνας (Ιερά Οδός 1 & Αφών Μουρίκη 130)Απογευματινά εργαστήρια: ΕΛΕVΣΙΣ INNOVATION LAB by 2023 ELEUSIS (Εντός της βιομηχανικής εγκατάστασης του ΤΙΤΑΝ)