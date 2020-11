Bruce Swedien: Πέθανε ο μάγος του ήχου του Μάικλ Τζάκσον

O Bruce Swedien ήταν ο μοναδικός τεχνικός στον οποίον εμπιστευόταν τον ήχο των τραγουδιών του ο Μάικλ Τζάκσον

“We don’t deal with reality in modern music recording, reality is a thing of the past.”

Ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν πίσω από κορυφαίες και πασίγνωστες ηχογραφήσεις της παγκόσμιας δισκογραφίας, όπως τα εμβλημαρικά «» και «» του, ο κορυφαίος στο είδος του τεχνικός που συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ο «μάγος» του ήχουδεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 86 ετών, σκορπίζοντας συγκίνηση στο μουσικό στερέψωμα το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες με ιδανικό τρόπο.Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ο κορυφαίος μουσικός παραγωγός, ο οποίος και τον έβαλε στον μουσικό χώρο όταν ήταν μόλος 20 ερών, τον αποχαιρέτησε αποκαλώντας τον «ιδιοφυία»του ήχου. «» έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος στο αποχαιρετηστήριο μήνυμά του στα social media προσθέτοντας: «Μαζί με εκείνον και τον αείμνηστο Rod Temperton - δημιουργός του «Thriller» και του «Off The Wall» - αγγίξαμε κορυφές που δεν φανταζόμασταν και γράψαμε μαζί ιστορία. Πάντα έλεγα πως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οπουδήποτε κι αν πηγαίνω, σε οποιοδήποτε κλαμπ κι αν πάω, ακούψ τα «Billie Jean», «Beat It», «Wanna Be Starting Something» και «Thriller».Πράγματι, ο Bruce Swedien υπήρξεστον χώρο του δισκοφραφικού ήχου. Εισήγαγε σε αυτόν νέες, επαναστατικές τεχνικές οι οποίες εκτόξευσαν το τελικό ακουστικό αποτέλεσμα, το χρωμάτιζαν, του πρόσθεταν βάθος και ποικιλία. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η ηχογράφηση πολλών και διαφορετικών φωνητικών ο συνδυασμός των οποίων κατέληγε στη δημιουργίας μιας ιδιότυπης χορωδίας φτιαγμένης από την ίδια φωνή! «» έλεγε με νόημα ο ίδιος.Δεν ήταν, ωστόσο, μόνον ο Μάικλ Τζάκσον με τον οποίο συνεργάτηκε ο Bruce Swedien. Είχε βάλει την υπογραφή του στον ήχο και άλλων πολύ μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας δισκογραφίας μεταξύ των οποίων και ο, ο, ο, ητ, ηη Τκ.α.Το σπάνιο ταλέντο του και η συνεισφορά του στην παγκόσμια μουσική είχε αναγνωριστεί καθολικά σε όλα τα επίπεδα. Κατά την διάρκεια της καριέρας του μάλιστα είχε αποσπάσει πέντε μουσικάΓκράμι!