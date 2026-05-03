Formula1: Ο Κίμι κατακτά και το Μαϊάμι! (+video)

Η νίκη δεν ήρθε εύκολα για τον νεαρό από την Μπολόνια αλλά ο

έχει αποδείξει πια ότι δεν είναι πια ένας rookie. Οδήγησε ψύχραιμα και χάρη στην σωστή στρατηγική της Mercedes πήρε την πρωτοπορία από τον Νόρις μετά τα pit-stops.





Ο Νόρις οδήγησε κι εκείνος φανταστικά ενώ η McLaren απέδειξε ότι έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι απολύτως συγκρίσιμο με εκείνο της Mercedes. Τρίτος ο Πιάστρι, με τους Ράσελ και Φερστάπεν να τερματίζουν στο 4-5 έπειτα από το λάθος του Λεκλέρ στον τελευταίο γύρο!

Από το πρωί η βροχόπτωση ήταν έντονη στην πίστα. Ωστόσο λίγη ώρα πριν την εκκίνηση κόπασε και η πίστα ήταν στεγνή. Τα μονοθέσια πήραν slicks με την Pirelli να δίνει την μία στάση ως ιδανική στρατηγική.

Εκκίνηση

Κλείσιμο

Ο Λεκλέρ ξεκίνησε για έναν ακόμη αγώνα εκπληκτικά και έφτασε πρώτος στη ζώνη φρεναρίσματος για την στροφή 1. Οι Αντονέλι και Φερστάπεν που ακολουθούσαν εκατέρωθεν της Ferrari δεν υπολόγισαν καλά και μπλοκάρισαν τα φρένα τους, με τον Ιταλό να βγαίνει εκτός.

Ο Ολλανδός κατάφερε να κρατήσει το μονοθέσιο του εντός πίστας αλλά καθώς προσπαθούσε να επιτεθεί στον Λεκλέρ στην στροφή 2 έχασε τον έλεγχο της Red Bull και έκανε τετ-α-κε. Ως εκ θαύματος κανείς δεν τον χτύπησε, αλλά ο μαξ είχε χάσει πολλές θέσεις.

Ο Λεκλέρ ήταν πρώτος με τους Αντονέλι και Νόρις πίσω του. Οι τρεις άρχισαν να απομακρύνονται από τους υπόλοιπους ενώ στον τρίτο γύρο ο Ράσελ ανέβαινε 4ος προσπερνώντας τον Πιάστρι. Πιο πίσω ο Φερστάπεν προσπαθούσε να κερδίσει πίσω τις χαμένες θέσεις κάνοντας πολλές επιθετικές κινήσεις.

Αυτοκίνητο ασφαλείας

Σύντομα ο Αντονέλι θα βρισκόταν σε απόσταση βολής από τον Λεκλέρ. Στον 4ο γύρο ο Ιταλός θα προσπερνούσε την Ferrari στην φουρκέτα της πίσω ευθείας αλλά έναν γύρο μετά ο Σαρλ θα απαντούσε στην στροφή 11.

Η μάχη των δύο ευνοούσε τον Νόρις που πλησίαζε τους δύο πρωτοπόρους. και στον 6ο γύρο ο Βρετανός θα έκανε την κίνησή του στον Αντονέλι ανεβαίνοντας δεύτερος! Στον ίδιο γύρο θα γίνονταν και δύο περιστατικά που προκάλεσαν την έξοδο του αυτοκινήτου αφαλείας.



Ο Χατζάρ -ο οποίος είχε ξεκινήσει από το pitlane- είχε μόλις προσπεράσει τον Λίντμπλαντ στην 11. Αλλά καθώς έμπαινε στην 13 δεν υπολόγισε καλά και χτύπησε τον εμπρός αριστερό του τροχό στην μπαριέρα. Εγκατέλειψε επί τόπου και ήταν εξοργισμένος με τον εαυτό του. Λίγο πιο πέρα οι Λόσον και Γκασλί συγκρούονταν με το μονοθέσιο του Γάλλου να κάνει μία πλήρη περιστροφή πριν καταλήξει στα προστατευτικά ελαστικά. Ο Φερστάπεν ήταν ένας από τους λίγους οδηγούς που μπήκαν στα pits για την σκληρή γόμα.

Με την επανεκκίνηση , τέσσερις γύρους μετά, ο Νόρις έδειξε αμέσως τον ανώτερο ρυθμό της McLaren έναντι της Ferrari. Προσπέρασε γρήγορα τον Λεκλέρ με τον Μονεγάσκο να χάνει άλλη μια θέση από τον Αντονέλι λίγο μετά. Εν τω μεταξύ και ο Πιάστρι είχε πάρει την 4η θέση από τον Ράσελ.

Με την συμπλήρωση 20 γύρων η σειρά ήταν: Νόρις, Αντονέλι, Λεκλέρ, Πιάστρι, Ράσελ, Χάμιλτον , Κολαπίντο, Φερστάπεν, Σάινθ και Άλμπον. Έναν γύρο μετά ο Φερστάπεν θα προσπερνούσε τον Κολαπίντο για την 6η θέση.

Πρώτες στάσεις

Υπήρχαν προγνωστικά για βροχή στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά η Mercedes αποφάσισε να φωνάξει στον 21ο γύρο τον Ράσελ για την σκληρή γόμα. Έναν γύρο μετά θα ακολουθούσε ο Λεκλέρ, αλλά το undercut δούλεψε για την Mercedes και ο Ράσελ πέρασε μπροστά.

Στην κορυφή ο Νόρις είχε ανοίξει διαφορά 3 δευτερολέπτων από τον Αντονέλι μέχρι τον 23ο γύρο και έμοιαζε προστατευμένος από πιθανή απόπειρα undercut της Mercedes. Στον 27ο γύρο ο Αντονέλι έκανε pit-stop την στιγμή που πιο πίσω ο Φερστάπεν προσπερνούσε τον Χάμιλτον. Στον 28ο η McLaren θα απαντούσε με τον Νόρις αλλά ο Αντονέλι κατάφερε να τον προσπεράσει οριακά στην στροφή 5!

Οι δύο οδηγοί έφτασαν αμέσως τον πρωτοπόρο Φερστάπεν (καθώς η McLaren φώναζε τον Πιάστρι στα pits) ο οποίος είχε φθαρμένα ελαστικά. Μέχρι τον 30ο γύρο και οι δύο θα είχαν περάσει την Red Bull η οποία θα έπρεπε να σταματήσει ξανά για ελαστικά.

Πιο πίσω ο Λεκλέρ έπαιρνε πίσω την 5η θέση από τον Ράσελ ενώ 4ος παρέμενε ο Κολαπίντο ο οποίος δεν είχε σταματήσει ακόμη για ελαστικά. Με την είσοδο του Αργεντινού στα pits η τάξη αποκαταστάθηκε και η σειρά ήταν: Αντονέλι, Νόρις, Φερστάπεν, Λεκλέρ, Ράσελ και Πιάστρι. Αλλά στον 35ο γύρο ο Αυστραλός θα προσπερνούσε τον οδηγό της Mercedes ανεβαίνοντας εκείνος στην 5η θέση.

Κίμι εναντίον Λάντο

Ήταν ξεκάθαρο ότι η μάχη για τη νίκη θα γινόταν αποκλειστικά μεταξύ των Αντονέλι και Νόρις. Ο Ιταλός είχε το πλεονέκτημα ρυθμού αλλά αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα με τα κατεβάσματα ταχυτήτων ενώ είχε φθείρει και περισσότερο τα πίσω του ελαστικά.

Ο Λάντο παρέμενε σχεδόν πάντα εντός overtake της Mercedes αλλά ο Κίμι κρατούσε πάντα τα λίγα πολύτιμα δέκατα διαφοράς που απέτρεπαν τον Νόρις από το να του επιτεθεί. Κρίσιμη ήταν η έξοδός του από την 16 προς την μεγάλη πίσω ευθεία.

Παρά ταύτα όσο περνούσαν οι γύροι τόσο η πλάστιγγα έγερνε υπέρ του Ιταλού. Στον 46ο γύρο ο Αντονέλι είχε καταφέρει να ανοίξει την διαφορά του από τον Νόρις στα 2 δευτερόλεπτα. Έναν γύρο μετά ο Λεκλέρ θα προσπερνούσε τον Φερστάπεν για την τρίτη θέση. Στον 49ο και ο Πιάστρι θα προσπερνούσε την Red Bull για την 4η θέση.

Στο τέλος ο Αντονέλι πήρε άνετα την καρό σημαία μπροστά από τον Νόρις. Πίσω τους, όμως, έγινε ο… χαμός! Ο Πιάστρι κατάφερε να προσπεράσει τον Λεκλέρ για την τρίτη θέση στον τελευταίο γύρο με τον Μονεγάσκο να κάνει λάθος, τραυματίζοντας την εμπρός αριστερά ανάρτηση της Ferrari. Έτσι ο Σάρλ θα έχανε ακόμη δύο θέσεις από τους Ράσελ και Φερστάπεν οι οποίοι είχαν επαφή λίγο νωρίτερα!