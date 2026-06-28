Στους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα
Στους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα
Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις την προηγούμενη ημέρα
Η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχή μέρα χθες Σάββατο το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39°C στη Βασιλεία, στον βορρά της χώρας.
Θερμοκρασία 39°C καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse.
Το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε την Παρασκευή στον ίδιο σταθμό.
Θερμοκρασία 39°C καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse.
Το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε την Παρασκευή στον ίδιο σταθμό.
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