Στους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα

Η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχή μέρα χθες Σάββατο το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39°C στη Βασιλεία, στον βορρά της χώρας.Θερμοκρασία 39°C καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse.Το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε την Παρασκευή στον ίδιο σταθμό.