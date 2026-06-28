Στους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Καύσωνας Θερμοκρασία

Στους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις την προηγούμενη ημέρα

Στους 39 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Ελβετία: Νέο ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχή ημέρα
Η Ελβετία κατέρριψε για τρίτη συνεχή μέρα χθες Σάββατο το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39°C στη Βασιλεία, στον βορρά της χώρας.

Θερμοκρασία 39°C καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13.30 τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse.

Το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε την Παρασκευή στον ίδιο σταθμό.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης