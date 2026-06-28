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Πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon
Πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon
Αντίπαλός του θα είναι ο Ουγκό Γκαστόν
Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι στο Court 16, τη Δευτέρα (29/6), θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αντίπαλός του στον πρώτο γύρο θα είναι ο Ουγκό Γκαστόν, με τον αγώνα να ξεκινά ανάμεσα στις 15:30 και τις 16:00 ώρα Ελλάδας (Novasports 6).
Ο νικητής του αγώνα Τσιτσιπάς-Γκαστόν θα βρει επόμενο αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.
Πριν από τον αγώνα του Έλληνα τενίστα με τον Γάλλο, στο Court 16 θ'αγωνιστούν οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Ρόμαν Σαφιούλιν.
Ο νικητής του αγώνα Τσιτσιπάς-Γκαστόν θα βρει επόμενο αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.
Πριν από τον αγώνα του Έλληνα τενίστα με τον Γάλλο, στο Court 16 θ'αγωνιστούν οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Ρόμαν Σαφιούλιν.
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