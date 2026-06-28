Πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Wimbledon

Πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon

Αντίπαλός του θα είναι ο Ουγκό Γκαστόν

Πρεμιέρα το μεσημέρι της Δευτέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon
Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι στο Court 16, τη Δευτέρα (29/6), θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αντίπαλός του στον πρώτο γύρο θα είναι ο Ουγκό Γκαστόν, με τον αγώνα να ξεκινά ανάμεσα στις 15:30 και τις 16:00 ώρα Ελλάδας (Novasports 6).

Ο νικητής του αγώνα Τσιτσιπάς-Γκαστόν θα βρει επόμενο αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.

Πριν από τον αγώνα του Έλληνα τενίστα με τον Γάλλο, στο Court 16 θ'αγωνιστούν οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Ρόμαν Σαφιούλιν.

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