Το Miata βοήθησε στην εξέλιξη του Mazda CX-5
CAR

Το νέο CX-5 έχει καλύτερα αμορτισέρ και πιο μαλακά ελατήρια από το προηγούμενο μοντέλο… χάρις στο Miata. 

UPD:
Το Mazda CX-5 ανέκαθεν θεωρούνταν το crossover με τον καλύτερο χειρισμό στην κατηγορία του. Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω μιας ραγδαίας ανάπτυξης, για το 2026, η νέα έκδοση είναι κατά κάποιο τρόπο ακόμη πιο σφιχτή και πιο συγκροτημένη από αυτήν που αντικαθιστά.  

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά οδήγησης του CX-5 επενδύοντας σε ένα νέο, πιο ακριβό σχεδιασμό αμορτισέρ που λειτουργεί σε συνδυασμό με μια επανασχεδιασμένη ρύθμιση ανάρτησης εμπνευσμένη από το MX-5 Miata . 

Τα νέα αμορτισέρ διαθέτουν μεγαλύτερη διάμετρο εμβόλου και βελτιωμένη συστοιχία βαλβίδων που μειώνει την τριβή στο συγκρότημα και παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία, ειδικά σε χαμηλές ταχύτητες. 


Mazda αναβάθμισε επίσης την αίσθηση του τιμονιού του CX-5 προσθέτοντας περισσότερη αναλογική ανατροφοδότηση. Η αυτοκινητοβιομηχανία εξέλιξε περαιτέρω το σύστημα G-Vectoring Control για το CX-5, το οποίο μειώνει τη ροπή του κινητήρα για να μεταφέρει το βάρος στα μπροστινά ελαστικά όταν ο οδηγός αρχίζει να στρίβει.   

To νέο στοιχείο που κάνει το CX-5 του 2026 για να βελτιώσει το σύστημα διεύθυνσης είναι η ελαφριά προφόρτιση του συμπλέκτη ροπής στο σύστημα τετρακίνησης. Αυτό προσπαθεί να αναγκάσει τους εμπρός και πίσω ελαστικούς να σπινάρουν με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που κάνει το αυτοκίνητο να θέλει να πάει ευθεία.    

Αυτή η αυτορυθμιζόμενη ροπή, η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δύναμη μέσω της κολόνας, και η μειωμένη απόσβεση στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού είναι που βελτιώνουν σημαντικά την αίσθηση του τιμονιού.
  

UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης