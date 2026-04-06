Το Miata βοήθησε στην εξέλιξη του Mazda CX-5
Το νέο CX-5 έχει καλύτερα αμορτισέρ και πιο μαλακά ελατήρια από το προηγούμενο μοντέλο… χάρις στο Miata.
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά οδήγησης του CX-5 επενδύοντας σε ένα νέο, πιο ακριβό σχεδιασμό αμορτισέρ που λειτουργεί σε συνδυασμό με μια επανασχεδιασμένη ρύθμιση ανάρτησης εμπνευσμένη από το MX-5 Miata .
H Mazda αναβάθμισε επίσης την αίσθηση του τιμονιού του CX-5 προσθέτοντας περισσότερη αναλογική ανατροφοδότηση. Η αυτοκινητοβιομηχανία εξέλιξε περαιτέρω το σύστημα G-Vectoring Control για το CX-5, το οποίο μειώνει τη ροπή του κινητήρα για να μεταφέρει το βάρος στα μπροστινά ελαστικά όταν ο οδηγός αρχίζει να στρίβει.
To νέο στοιχείο που κάνει το CX-5 του 2026 για να βελτιώσει το σύστημα διεύθυνσης είναι η ελαφριά προφόρτιση του συμπλέκτη ροπής στο σύστημα τετρακίνησης. Αυτό προσπαθεί να αναγκάσει τους εμπρός και πίσω ελαστικούς να σπινάρουν με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που κάνει το αυτοκίνητο να θέλει να πάει ευθεία.
Αυτή η αυτορυθμιζόμενη ροπή, η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δύναμη μέσω της κολόνας, και η μειωμένη απόσβεση στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού είναι που βελτιώνουν σημαντικά την αίσθηση του τιμονιού.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr