Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group

Το FOTON Tunland V9 αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Pick-Up of the Year 2026» στον θεσμό «Car of the Year Greece», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου που συνδυάζει την αξιολόγηση ειδικών δημοσιογράφων με τη γνώμη του κοινού.





Στη φετινή διαδικασία ψήφισαν περισσότεροι από 755.000 αναγνώστες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση και τη δυναμική των βραβείων. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία του FOTON Tunland V9 στην κατηγορία των pickup.Το μοντέλο της FOTON Motor ξεχώρισε για τον συνδυασμό αντοχής, τεχνολογίας και σύγχρονων χαρακτηριστικών που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο επαγγελματιών όσο και χρηστών που αναζητούν ένα πολυδιάστατο όχημα με μεγάλες δυνατότητες εκτός δρόμου.Το Tunland V9 αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις της κατηγορίας. Διαθέτει έναν ισχυρό πετρελαιοκινητήρα υψηλής ροπής, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας. Η σχεδίασή του συνδυάζει δυναμική εμφάνιση με πρακτικότητα, ενώ το πλαίσιο και το σύστημα τετρακίνησης έχουν εξελιχθεί για να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες αλλά και σε δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές.Παράλληλα, η καμπίνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, στοιχείο που διαφοροποιεί τα σύγχρονα pickup από τα παραδοσιακά επαγγελματικά οχήματα. Η επιτυχία του μοντέλου συνδέεται άμεσα και με τη στρατηγική ανάπτυξης της μάρκας στην ελληνική αγορά.