Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group
Δύο σημαντικές διακρίσεις κατέκτησαν το FOTON Tunland V9 και το FMS Group στον θεσμό Car of the Year Greece για το 2026. Το μεν ως "Pick-Up of the Year 2026", ενώ το FMS Group τιμήθηκε με το βραβείο "Best After Sales", επιβεβαιώνοντας την επένδυση της εταιρείας τόσο στα προϊόντα όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών.
Το FOTON Tunland V9 αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Pick-Up of the Year 2026» στον θεσμό «Car of the Year Greece», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου που συνδυάζει την αξιολόγηση ειδικών δημοσιογράφων με τη γνώμη του κοινού.
Στη φετινή διαδικασία ψήφισαν περισσότεροι από 755.000 αναγνώστες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση και τη δυναμική των βραβείων. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία του FOTON Tunland V9 στην κατηγορία των pick-up.
Κλείσιμο
Το μοντέλο της FOTON Motor ξεχώρισε για τον συνδυασμό αντοχής, τεχνολογίας και σύγχρονων χαρακτηριστικών που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο επαγγελματιών όσο και χρηστών που αναζητούν ένα πολυδιάστατο όχημα με μεγάλες δυνατότητες εκτός δρόμου.
Το Tunland V9 αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις της κατηγορίας. Διαθέτει έναν ισχυρό πετρελαιοκινητήρα υψηλής ροπής, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας. Η σχεδίασή του συνδυάζει δυναμική εμφάνιση με πρακτικότητα, ενώ το πλαίσιο και το σύστημα τετρακίνησης έχουν εξελιχθεί για να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες αλλά και σε δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές.
Παράλληλα, η καμπίνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, στοιχείο που διαφοροποιεί τα σύγχρονα pick-up από τα παραδοσιακά επαγγελματικά οχήματα. Η επιτυχία του μοντέλου συνδέεται άμεσα και με τη στρατηγική ανάπτυξης της μάρκας στην ελληνική αγορά.
Η παρουσία της FOTON ενισχύεται συνεχώς μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών και υπηρεσιών που στοχεύει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας για επαγγελματίες και εταιρείες.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η δεύτερη διάκριση που απέσπασε το FMS Group στο πλαίσιο των Car Awards του θεσμού. Το FMS Group τιμήθηκε με το βραβείο «Best After Sales», μια αναγνώριση που επιβραβεύει την επένδυση της εταιρείας στον τομέα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει το FMS Group, με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, εκπαίδευση προσωπικού και ανάπτυξη δικτύου. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες, διασφαλίζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα εξυπηρέτησης και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων.