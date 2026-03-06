Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group
CAR

Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group

Δύο σημαντικές διακρίσεις κατέκτησαν το FOTON Tunland V9 και το FMS Group στον θεσμό Car of the Year Greece για το 2026. Το μεν ως "Pick-Up of the Year 2026", ενώ το FMS Group τιμήθηκε με το βραβείο "Best After Sales", επιβεβαιώνοντας την επένδυση της εταιρείας τόσο στα προϊόντα όσο και στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group
1 ΣΧΟΛΙΟ

Το FOTON Tunland V9 αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Pick-Up of the Year 2026» στον θεσμό «Car of the Year Greece», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου που συνδυάζει την αξιολόγηση ειδικών δημοσιογράφων με τη γνώμη του κοινού.

Στη φετινή διαδικασία ψήφισαν περισσότεροι από 755.000 αναγνώστες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση και τη δυναμική των βραβείων. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία του FOTON Tunland V9 στην κατηγορία των pick-up.
Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group

foton_4

Κλείσιμο
Το μοντέλο της FOTON Motor ξεχώρισε για τον συνδυασμό αντοχής, τεχνολογίας και σύγχρονων χαρακτηριστικών που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο επαγγελματιών όσο και χρηστών που αναζητούν ένα πολυδιάστατο όχημα με μεγάλες δυνατότητες εκτός δρόμου.

Το Tunland V9 αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες προτάσεις της κατηγορίας. Διαθέτει έναν ισχυρό πετρελαιοκινητήρα υψηλής ροπής, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας. Η σχεδίασή του συνδυάζει δυναμική εμφάνιση με πρακτικότητα, ενώ το πλαίσιο και το σύστημα τετρακίνησης έχουν εξελιχθεί για να ανταποκρίνονται σε απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες αλλά και σε δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές.

Παράλληλα, η καμπίνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, στοιχείο που διαφοροποιεί τα σύγχρονα pick-up από τα παραδοσιακά επαγγελματικά οχήματα. Η επιτυχία του μοντέλου συνδέεται άμεσα και με τη στρατηγική ανάπτυξης της μάρκας στην ελληνική αγορά.
Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group

Η παρουσία της FOTON ενισχύεται συνεχώς μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών και υπηρεσιών που στοχεύει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας για επαγγελματίες και εταιρείες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η δεύτερη διάκριση που απέσπασε το FMS Group στο πλαίσιο των Car Awards του θεσμού. Το FMS Group τιμήθηκε με το βραβείο «Best After Sales», μια αναγνώριση που επιβραβεύει την επένδυση της εταιρείας στον τομέα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Διακρίσεις για το FOTON Tunland V9 και το FMS Group

Το βραβείο αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει το FMS Group, με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, εκπαίδευση προσωπικού και ανάπτυξη δικτύου. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες, διασφαλίζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα εξυπηρέτησης και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης