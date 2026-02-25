Η Volvo διατηρεί τα station wagon
Την ώρα που τα SUV κυριαρχούν στην αγορά, η Volvo ετοιμάζει την επιστροφή των ηλεκτρικών station wagon και sedan, αξιοποιώντας τη νέα πλατφόρμα SPA3.

Με την παρουσίαση του EX60, η Volvo εγκαινιάζει τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική SPA3, η οποία δεν περιορίζεται στα SUV. Αντίθετα, επιτρέπει τη γρήγορη και οικονομικά αποδοτική δημιουργία διαφορετικών αμαξωμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για ηλεκτρικά station wagon και λιμουζίνες – κατηγορίες με βαθιές ρίζες στο DNA της μάρκας.

Η SPA3 έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα και προσφέρει μεγάλη ευελιξία σε διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να υποστηρίξει οχήματα από τη μικρή κατηγορία έως την ανώτερη πολυτελή, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι θερμικοί κινητήρες.

260130164529_volvo-v60

Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τις ισορροπίες στην premium κατηγορία. Εκεί όπου οι Γερμανοί κατασκευαστές εξακολουθούν να βασίζονται σε πλατφόρμες προσαρμοσμένες από θερμικά μοντέλα, η Volvo ποντάρει σε μια «καθαρή» ηλεκτρική βάση, με επίπεδες μπαταρίες cell-to-body, υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και δυνατότητα ταχυφόρτισης.

Αυτό δίνει στα μελλοντικά ηλεκτρικά station wagon της μάρκας –όπως ένα πιθανό EV60– σαφές τεχνολογικό πλεονέκτημα απέναντι σε μοντέλα όπως η BMW i5 Touring ή η Mercedes EQE Shooting Brake.

Η SPA3 έχει εξελιχθεί με γνώμονα την εργονομία και τους χώρους. Η ενσωμάτωση της μπαταρίας στο πάτωμα επιτρέπει χαμηλή θέση καθισμάτων και καλύτερη άνεση για τους πίσω επιβάτες, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τα Volvo station wagon.

Αν και το EX60 είναι μόνο η αρχή, όλα δείχνουν ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η Volvo θα επεκτείνει τη γκάμα της με ηλεκτρικά wagon και sedan. Σε μια αγορά όπου τα αντίστοιχα αμαξώματα εγκαταλείπονται, η σουηδική φίρμα δείχνει αποφασισμένη να τα εξελίξει και να τα επαναφέρει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με καθαρά ηλεκτρικό χαρακτήρα.

