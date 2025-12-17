Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ford και Renault ενώνουν δυνάμεις
Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία στα ελαφρά επαγγελματικά, βλέποντας τους Κινέζους κατασκευαστές ως τη μεγαλύτερη επερχόμενη απειλή.
Οι δύο κατασκευαστές υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για κοινή ανάπτυξη van, φιλοδοξώντας –όπως δήλωσε ο CEO της Ford, Jim Farley– να δημιουργήσουν ένα «LCV powerhouse» στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της ευρύτερης βιομηχανικής συνεργασίας, η Renault θα αναλάβει και την παραγωγή δύο μικρών ηλεκτρικών μοντέλων για λογαριασμό της Ford.
Ήδη, κινεζικές εταιρείες όπως η Farizon της Geely έχουν ξεκινήσει πωλήσεις ηλεκτρικών van σε ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η Maxus (SAIC) επεκτείνει την παρουσία της και η Kia ετοιμάζει τη δική της είσοδο. «Οι Κινέζοι θα βρίσκονται σε κάθε κατηγορία», παραδέχεται ο Farley.
Ford και Renault ποντάρουν στη βαθιά γνώση των επαγγελματιών πελατών και των στόλων, αλλά και στη συμπληρωματικότητα των μοντέλων τους: η Ford κυριαρχεί σε μεσαία van και pick-up, ενώ η Renault έχει ισχυρή παρουσία στα μικρά και μεγάλα επαγγελματικά. Μαζί, φιλοδοξούν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους σε μια αγορά που αλλάζει ταχύτατα, με την ηλεκτροκίνηση και το χαμηλότερο κόστος να γίνονται καθοριστικοί παράγοντες.
