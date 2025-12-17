Ford και Renault ενώνουν δυνάμεις
CAR

Ford και Renault ενώνουν δυνάμεις

Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία στα ελαφρά επαγγελματικά, βλέποντας τους Κινέζους κατασκευαστές ως τη μεγαλύτερη επερχόμενη απειλή.

Ford και Renault ενώνουν δυνάμεις
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Ford και Renault αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην εξέλιξη νέας γενιάς ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), με ξεκάθαρο στόχο να θωρακίσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά απέναντι στην αναμενόμενη δυναμική είσοδο κινεζικών εταιρειών.

Οι δύο κατασκευαστές υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για κοινή ανάπτυξη van, φιλοδοξώντας –όπως δήλωσε ο CEO της Ford, Jim Farley– να δημιουργήσουν ένα «LCV powerhouse» στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της ευρύτερης βιομηχανικής συνεργασίας, η Renault θα αναλάβει και την παραγωγή δύο μικρών ηλεκτρικών μοντέλων για λογαριασμό της Ford.

Τα van αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο κερδοφόρους πυλώνες για τους κατασκευαστές στην Ευρώπη, με περιορισμένο μέχρι πρότινος ανταγωνισμό από την Ασία. Αυτό, όμως, αλλάζει ραγδαία καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία ωθεί την αγορά μακριά από το diesel και προς την ηλεκτροκίνηση.



Ήδη, κινεζικές εταιρείες όπως η Farizon της Geely έχουν ξεκινήσει πωλήσεις ηλεκτρικών van σε ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η Maxus (SAIC) επεκτείνει την παρουσία της και η Kia ετοιμάζει τη δική της είσοδο. «Οι Κινέζοι θα βρίσκονται σε κάθε κατηγορία», παραδέχεται ο Farley.

Ford και Renault ποντάρουν στη βαθιά γνώση των επαγγελματιών πελατών και των στόλων, αλλά και στη συμπληρωματικότητα των μοντέλων τους: η Ford κυριαρχεί σε μεσαία van και pick-up, ενώ η Renault έχει ισχυρή παρουσία στα μικρά και μεγάλα επαγγελματικά. Μαζί, φιλοδοξούν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους σε μια αγορά που αλλάζει ταχύτατα, με την ηλεκτροκίνηση και το χαμηλότερο κόστος να γίνονται καθοριστικοί παράγοντες.

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης