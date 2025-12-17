Ford και Renault ενώνουν δυνάμεις

Τα van αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο κερδοφόρους πυλώνες για τους κατασκευαστές στην Ευρώπη, με περιορισμένο μέχρι πρότινος ανταγωνισμό από την Ασία. Αυτό, όμως, αλλάζει ραγδαία καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία ωθεί την αγορά μακριά από το diesel και προς την ηλεκτροκίνηση.





Ήδη, κινεζικές εταιρείες όπως η Farizon της Geely έχουν ξεκινήσει πωλήσεις ηλεκτρικών van σε ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η Maxus (SAIC) επεκτείνει την παρουσία της και η Kia ετοιμάζει τη δική της είσοδο. «Οι Κινέζοι θα βρίσκονται σε κάθε κατηγορία», παραδέχεται ο Farley.

Ford και Renault ποντάρουν στη βαθιά γνώση των επαγγελματιών πελατών και των στόλων, αλλά και στη συμπληρωματικότητα των μοντέλων τους: η Ford κυριαρχεί σε μεσαία van και pick-up, ενώ η Renault έχει ισχυρή παρουσία στα μικρά και μεγάλα επαγγελματικά. Μαζί, φιλοδοξούν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους σε μια αγορά που αλλάζει ταχύτατα, με την ηλεκτροκίνηση και το χαμηλότερο κόστος να γίνονται καθοριστικοί παράγοντες.