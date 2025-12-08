Πρεμιέρα για τη νέα Mercedes-Benz GLB

Κλείσιμο

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη, που τουλάχιστον σe πρώτη φάση, θα διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρική. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως, ενώ αισθητικά μένει πιστή στη λογική του τετραγωνισμένου αμαξώματος που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 επιβάτες.Από εκεί και πέρα, με ενιαίες φωτεινές υπογραφές και DRL σε σχήμα αστεριών τόσο μπροστά όσο και πίσω, όπου τα κάθετα φωτιστικά σώματα παραπέμπουν στο πρωτότυπο Vision EQXX., για χάρη τόσο της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια και της αυτονομίας όσο και για το πολιτισμένο του χαρακτήρα.στα συνολικά 4,732 μέτρα, ενώ μεγαλύτερο, κατά 60 χιλιοστά στα 2.889, είναι και το μεταξόνιο. Γεγονός που βέβαια κολακεύει τους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές.Η γκάμα ξεκινά με την. Ηκαι η μπαταρία των 85,0 kWh επιτρέπουν ταχεία φόρτιση και, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 268 ίππους και 335 Nm. Όσο για τις επιδόσεις σημειώστε πως το 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,4 δεύτερα.Στην κορυφή της γκάμας, προς το παρόν τουλάχιστον, βρίσκεται η, που έχει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα μπροστά για χάρη της τετρακίνησης καιΤο 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται εδώ σε 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία φτάνει τα 615 χιλιόμετρα.Η Mercedes έχει ήδη προαναγγείλει ότι. Θα υπάρχουν τρεις συνολικά εκδόσεις ισχύος, καθώς και τετρακίνητες.Το εσωτερικό ακολουθεί τη λογική και τα πρότυπα των άλλων καινούργιων Mercedes, των CLA και GLC. Προαιρετικά διατίθεται τοπου συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών με δύο οθόνες 14,0 ιντσών για infotainment και συνοδηγό, δημιουργώντας ένα επίπεδο ταμπλό, με λειτουργίες παιχνιδιών και προηγμένης ψυχαγωγίας.Από πλευράς χώρων ενδεικτικό είναι το πορτμπαγκάζ των 540 έως 1.715 λίτρων της πενταθέσιας έκδοσης (7θέσια: από 480 έως 1.605), ενώ χρήσιμο, ειδικά με πλήρη σύνδεση επιβατών θα φανεί και το μεγάλο frunk των 127 λίτρων.Τοαπό Google και Microsoft και υποστήριξη του MBUX Virtual Assistant πουκαι δίνει έμφαση στις έξυπνες φωνητικές αλληλεπιδράσεις.Στη Γερμανία, οι τιμές της νέας Mercedes GLB με EQ Technology ξεκινούν από τις 59.048 ευρώ για την 250+ και από 62.178 ευρώ για την 350 4Matic.