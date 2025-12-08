Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Πρεμιέρα για τη νέα Mercedes-Benz GLB
H Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά του μεσαίου SUV της που διαδέχεται τόσο την θερμική GLB όσο και την ηλεκτρική EQB.
Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά της GLB, που τουλάχιστον σe πρώτη φάση, θα διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρική. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως αντικαθιστά και την EQB, ενώ αισθητικά μένει πιστή στη λογική του τετραγωνισμένου αμαξώματος που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7 επιβάτες.
Από εκεί και πέρα η GLB υιοθετεί το πιο φρέσκο σχεδιαστικό DNA της μάρκας, με ενιαίες φωτεινές υπογραφές και DRL σε σχήμα αστεριών τόσο μπροστά όσο και πίσω, όπου τα κάθετα φωτιστικά σώματα παραπέμπουν στο πρωτότυπο Vision EQXX. Προσοχή έχει δοθεί και στην αεροδυναμική, για χάρη τόσο της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια και της αυτονομίας όσο και για το πολιτισμένο του χαρακτήρα.
Το μήκος έχει αυξηθεί κατά 48 χιλιοστά στα συνολικά 4,732 μέτρα, ενώ μεγαλύτερο, κατά 60 χιλιοστά στα 2.889, είναι και το μεταξόνιο. Γεγονός που βέβαια κολακεύει τους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές.
Η γκάμα ξεκινά με την GLB 250+ με EQ Technology. Η αρχιτεκτονική 800V και η μπαταρία των 85,0 kWh επιτρέπουν ταχεία φόρτιση και αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 268 ίππους και 335 Nm. Όσο για τις επιδόσεις σημειώστε πως το 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,4 δεύτερα.
Στην κορυφή της γκάμας, προς το παρόν τουλάχιστον, βρίσκεται η GLB 350 4Matic, που έχει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα μπροστά για χάρη της τετρακίνησης και συνδυαστική απόδοση 349 ίππων με 515 Nm. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται εδώ σε 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία φτάνει τα 615 χιλιόμετρα.
Η Mercedes έχει ήδη προαναγγείλει ότι μέσα στο 2026 θα παρουσιαστεί και μια πιο προσιτή ηλεκτρική έκδοση, καθώς και καινούργιες ήπια υβριδικές 48V. Θα υπάρχουν τρεις συνολικά εκδόσεις ισχύος, καθώς και τετρακίνητες.
Το εσωτερικό ακολουθεί τη λογική και τα πρότυπα των άλλων καινούργιων Mercedes, των CLA και GLC. Προαιρετικά διατίθεται το εντυπωσιακό Superscreen που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών με δύο οθόνες 14,0 ιντσών για infotainment και συνοδηγό, δημιουργώντας ένα επίπεδο ταμπλό, με λειτουργίες παιχνιδιών και προηγμένης ψυχαγωγίας.
Από πλευράς χώρων ενδεικτικό είναι το πορτμπαγκάζ των 540 έως 1.715 λίτρων της πενταθέσιας έκδοσης (7θέσια: από 480 έως 1.605), ενώ χρήσιμο, ειδικά με πλήρη σύνδεση επιβατών θα φανεί και το μεγάλο frunk των 127 λίτρων.
Το νέο MBUX με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη από Google και Microsoft και υποστήριξη του MBUX Virtual Assistant που βασίζεται στο ChatGPT και δίνει έμφαση στις έξυπνες φωνητικές αλληλεπιδράσεις.
Στη Γερμανία, οι τιμές της νέας Mercedes GLB με EQ Technology ξεκινούν από τις 59.048 ευρώ για την 250+ και από 62.178 ευρώ για την 350 4Matic.
