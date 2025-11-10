Έρχεται το καθαρόαιμο 4x4 της Chery

Η Chery παρουσίασε πρόσφατατο οποίο στοχεύει ευθέως στα Land Rover Defender και Toyota Land Cruiser. Το V27 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της(γνωστή ως iCar στην Κίνα) και αναμένεται να σηματοδοτήσει την ευρωπαϊκή της είσοδο. Το V27 συνδυάζει την αισθητικήτύπου range-extender.Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 1.500άρης turbo κινητήρας βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες — ανάλογα με την έκδοση. Στην κορυφαία διαμόρφωση,, προσφέροντας επιδόσεις που τοποθετούν το V27 πολύ κοντά σε premium ανταγωνιστές.Η μπαταρία των 33 kWh χαρίζει ηλεκτρικήσύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο CLTC, μια τιμή που στην πράξη θα είναι μικρότερη με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα WLTP. Ωστόσο, με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, το V27 υπόσχεταιΤο εσωτερικό του μοντέλου θα παρουσιαστεί επίσημα στις 21 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχεδίασή του θα δίνει. Κεντρικό ρόλο στην καμπίνα θα έχουν οθόνες μεγάλης διαγωνίου, ενώ οι επενδύσεις θα είναι εμπνευσμένες από τον κόσμο των περιπετειωδών SUV.Στην Κίνα, οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται γύρω στις 31.000 ευρώ, όμως στην Ευρώπη το κόστος θα είναι σαφώς υψηλότερο λόγω δασμών και εξοπλισμού. Παρά ταύτα, η Chery, προσθέτοντάς το δίπλα σε εκείνα των Omoda & Jaecoo και φυσικά της ίδιας.