Έρχεται το καθαρόαιμο 4x4 της Chery
Στην ευρωπαϊκή γκάμα της Chery θα προστεθεί ένα νέο plug-in υβριδικό καθαρόαιμο off-road SUV με 455 ίππους και αυτονομία 1.000 χλμ.
Η Chery παρουσίασε πρόσφατα το ολοκαίνουργιο iCaur V27, ένα σκληροτράχηλο 4×4, το οποίο στοχεύει ευθέως στα Land Rover Defender και Toyota Land Cruiser. Το V27 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της ανερχόμενης μάρκας iCaur (γνωστή ως iCar στην Κίνα) και αναμένεται να σηματοδοτήσει την ευρωπαϊκή της είσοδο. Το V27 συνδυάζει την αισθητική στιβαρότητα των παραδοσιακών off-roader με μια σύγχρονη υβριδική αρχιτεκτονική τύπου range-extender.
Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 1.500άρης turbo κινητήρας βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, τροφοδοτώντας έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες — ανάλογα με την έκδοση. Στην κορυφαία διαμόρφωση, η συνολική ισχύς φτάνει τους 455 ίππους, προσφέροντας επιδόσεις που τοποθετούν το V27 πολύ κοντά σε premium ανταγωνιστές.
Η μπαταρία των 33 kWh χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα σύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο CLTC, μια τιμή που στην πράξη θα είναι μικρότερη με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα WLTP. Ωστόσο, με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, το V27 υπόσχεται συνολική αυτονομία άνω των 1.000 χλμ.
Το εσωτερικό του μοντέλου θα παρουσιαστεί επίσημα στις 21 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχεδίασή του θα δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα και την τεχνολογική συνδεσιμότητα. Κεντρικό ρόλο στην καμπίνα θα έχουν οθόνες μεγάλης διαγωνίου, ενώ οι επενδύσεις θα είναι εμπνευσμένες από τον κόσμο των περιπετειωδών SUV.
Στην Κίνα, οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται γύρω στις 31.000 ευρώ, όμως στην Ευρώπη το κόστος θα είναι σαφώς υψηλότερο λόγω δασμών και εξοπλισμού. Παρά ταύτα, η Chery φαίνεται αποφασισμένη να εδραιώσει το όνομα iCaur στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, προσθέτοντάς το δίπλα σε εκείνα των Omoda & Jaecoo και φυσικά της ίδιας.
