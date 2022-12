Τα αμέτρητα ρεκόρ της Mercedes-AMG One

Η απόφαση των ανθρώπων της Mercedes-AMG να δημιουργήσουν ένα hypercar δεν ήταν εύκολη στην υλοποίησή της. Τα πολλά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν απαιτούσαν χρόνο και προσπάθεια, ωστόσο το αποτέλεσμα τους δικαίωσε απόλυτα.



Όπως αποδεικνύεται, η One είναι ένα τεχνολογικό ορόσημο σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, στα δυναμικά χαρακτηριστικά της και φυσικά στις κορυφαίες επιδόσεις της, βάσει όσων έχει ανακοινώνει η γερμανική εταιρεία.



Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που υπάρχει μόνο ως καταγραφή στα χαρτιά, είναι κάτι αποδεικνύεται στην πράξη. Τα στελέχη της έκαναν δοκιμές στις γνωστότερες ευρωπαϊκές πίστες της Formula 1 όπως και σε αυτή του Nürburgring-Nordschleife. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, σε κάθε περίπτωση.



Η AMG One κατέρριψε το ρεκόρ για αυτοκίνητο παραγωγής σε καθεμιά από αυτές που δοκιμάστηκαν έμπρακτα οι δυνατότητές της. Συγκεκριμένα, στην πίστα της Formula 1 τού Nürburgring σημείωσε χρόνο 1:56.096, ο οποίος ήταν κατά 16 δευτερόλεπτα ταχύτερος από το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Porsche 911 GT3 με 2:12.140.



Το ίδιο έγινε και στην πίστα τού Hockenheim όπου το hypercar τής Mercedes-AMG σημείωσε χρόνο 1:38.563 και ήταν ταχύτερο κατά σχεδόν 2,3 δευτερόλεπτα από τη McLaren Senna (1:40.790). Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην Αυστρία, στο Red Bull Ring με την One να σταματά το χρονόμετρο στο 1:26.846, δηλαδή σχεδόν έξι δευτερόλεπτα ταχύτερα από το BAC Mono R το οποίο κατείχε μέχρι τότε το ρεκόρ πίστας για όχημα παραγωγής (1:32.960).



Πέραν αυτών, η One κατέχει και το ρεκόρ στη διασημότερη πίστα στον κόσμο, στο Nürburgring, καθώς κατάφερε να σημειώσει χρόνο 6:35.183, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία από τη F1 που διαθέτει το αυτοκίνητο. Αυτός ήταν κατά σχεδόν 3,6 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον αντίστοιχο της Manthey-Racing Porsche 911 GT2 RS (6:38.835) και κατά σχεδόν 8,4 δευτερόλεπτα μικρότερος από τον αντίστοιχο τής Mercedes-AMG GT Black Series (6:43.616).



Θυμίζουμε ότι η Mercedes-AMG One έχει μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύ 1.063 ίππους και η αεροδυναμική σχεδίασή της επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αναπτύσσει μέγιστη κάθετη δύναμη 700 κιλών.

