Κυβερνοεπίθεση σε ψυγεία τροφίμων: Χτύπησαν και την Ελλάδα – Τι σημαίνει για τη διατροφική ασφάλεια

Kυβερνοεπίθεση στο σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης των επαγγελματικών ψυγείων αντιμετώπισε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου επιχείρηση κρεάτων στην Κηφισιά. Ο ιδιοκτήτης της, Γιώργος Μπούμπας, μίλησε στο Cantina για το περιστατικό και την άμεση κινητοποίηση που, όπως επισημαίνει, απέτρεψε την αλλοίωση των προϊόντων και τις οικονομικές απώλειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται ανάλογες κυβερνοεπιθέσεις σε επαγγελματικά συστήματα ψύξης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για μια νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς η προστασία της ψυκτικής αλυσίδας εξαρτάται πλέον και από την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών.



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