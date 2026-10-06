Νίκος Ταχμάζης: Η ελληνική φύση γίνεται cocktail στο Avra Bar
Νίκος Ταχμάζης: Η ελληνική φύση γίνεται cocktail στο Avra Bar
Στο Avra Bar, ο Νίκος Ταχμάτζης παρουσιάζει το νέα cocktail list, με απόλυτο πρωταγωνιστή τις πρώτες ύλες της ελληνικής γης.
Υπάρχουν άνθρωποι που τους γνωρίζεις από τα πρώτα βήματα της πολύ σημαντικής πορείας τους και τους παρακολουθείς συστηματικά να μετατρέπονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο ο ίδιος θα φανταζόσουν τότε. Για μένα, ο Νίκος Ταχμάζης είναι ένας από αυτούς. Τον γνωρίζω από τα εφηβικά του χρόνια, από τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Πάτρα, εκεί όπου γεννήθηκε η αγάπη του για τη μιξολογία. Σήμερα, τον βλέπω να έχει καθιερωθεί ως έναν από τους κορυφαίους bartenders και bar managers στον κόσμο.
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