Νίκος Ταχμάζης: Η ελληνική φύση γίνεται cocktail στο Avra Bar

Υπάρχουν άνθρωποι που τους γνωρίζεις από τα πρώτα βήματα της πολύ σημαντικής πορείας τους και τους παρακολουθείς συστηματικά να μετατρέπονται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο ο ίδιος θα φανταζόσουν τότε. Για μένα, ο





Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr είναι ένας από αυτούς. Τον γνωρίζω από τα εφηβικά του χρόνια, από τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Πάτρα, εκεί όπου γεννήθηκε η αγάπη του για τη μιξολογία. Σήμερα, τον βλέπω να έχει καθιερωθεί ως έναν από τους κορυφαίους bartenders και bar managers στον κόσμο.