Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (1/10/2026)

Πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη, και για όλο τον μήνα το καθημερινό μενού που σας προτείνουμε θα περιλαμβάνει τρεις ιδέες για πρωινό, κυρίως γεύμα και βραδινό