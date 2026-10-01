Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (1/10/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (1/10/2026)
Πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη, και για όλο τον μήνα το καθημερινό μενού που σας προτείνουμε θα περιλαμβάνει τρεις ιδέες για πρωινό, κυρίως γεύμα και βραδινό
Πρόκειται για συνταγές εύκολες, οικονομικές και νόστιμες που αξίζει να δοκιμάσετε.
Δείτε αναλυτικά το μενού της ημέρας στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού της ημέρας στο cantina.protothema.gr
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