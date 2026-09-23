ΙΟΝ Κουβερτούρα: Το αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ζαχαροπλαστικής

Υπάρχουν γεύσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αρκεί η μυρωδιά της σοκολάτας που λιώνει απαλά, για να μας μεταφέρει σε μια κουζίνα όπου ετοιμάζεται ένα κέικ για το κυριακάτικο τραπέζι, σε ένα ταψί με brownies που μόλις βγήκε από τον φούρνο ή σε εκείνο το γλυκό ψυγείου που περιμένουμε υπομονετικά να σταθεροποιηθεί. Και στην καρδιά όλων αυτών των συνταγών βρίσκεται η ΙΟΝ Κουβερτούρα, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα υλικά της ελληνικής ζαχαροπλαστικής, τόσο στις επαγγελματικές κουζίνες όσο και στην κουζίνα του σπιτιού μας.