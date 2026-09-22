IKEA Back to school: Νέα σχολική χρονιά, νέα τάξη στην καθημερινότητα

Νέα σχολική χρονιά σημαίνει ξυπνητήρια, βιαστικό πρωινό, κολατσιό που πρέπει να είναι έτοιμο εγκαίρως, προγραμματισμός οικογενειακών γευμάτων για όλη την εβδομάδα και μια κουζίνα που καλείται ξανά να ακολουθήσει τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Η λύση δεν είναι να γίνουν όλα τέλεια. Είναι να βρει το κάθε αντικείμενο τη θέση του και μαζί με τα παιδιά να επιστρέψει στην …τάξη και η κουζίνα μας. Και εδώ έρχεται να μας οργανώσει η IKEA.