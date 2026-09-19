Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Τι κοινό έχουν η πίτα με πιπεριές και φέτα, το γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι και ο Συριακός μουσακάς με λαχανικά;