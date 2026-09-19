Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Τι κοινό έχουν η πίτα με πιπεριές και φέτα, το γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι και ο Συριακός μουσακάς με λαχανικά;

Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Είναι όλα πεντανόστιμα και μαγειρεμένα στον φούρνο. Τα βασικά μυστικά για επιτυχημένο μαγείρεμα στον φούρνο περιλαμβάνουν τη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας υλικών και την αποφυγή συχνού ανοίγματος της πόρτας.

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