Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Συριακός μουσακάς, πίτα με φέτα και γαλακτομπούρεκο: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Τι κοινό έχουν η πίτα με πιπεριές και φέτα, το γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι και ο Συριακός μουσακάς με λαχανικά;
Είναι όλα πεντανόστιμα και μαγειρεμένα στον φούρνο. Τα βασικά μυστικά για επιτυχημένο μαγείρεμα στον φούρνο περιλαμβάνουν τη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας υλικών και την αποφυγή συχνού ανοίγματος της πόρτας.
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