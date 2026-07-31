Το ψάρι δεν είναι μόνο για την Κυριακή: Η πρωτεΐνη που χωρά στην καθημερινή μας διατροφή

Η πρωτεΐνη έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της συζήτησης για τη διατροφή μας. Τη μετράμε, την αναζητούμε στις ετικέτες, επιλέγουμε τρόφιμα που υπόσχονται περισσότερη και οργανώνουμε ολόκληρα γεύματα γύρω από τις πηγές της.