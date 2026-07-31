Το ψάρι δεν είναι μόνο για την Κυριακή: Η πρωτεΐνη που χωρά στην καθημερινή μας διατροφή
CANTINA

Το ψάρι δεν είναι μόνο για την Κυριακή: Η πρωτεΐνη που χωρά στην καθημερινή μας διατροφή

Κι όμως, ανάμεσα στο κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τις φυτικές επιλογές, υπάρχει μια τροφή που η ελληνική κουζίνα γνώριζε πολύ πριν η πρωτεΐνη γίνει διατροφικό trend: το ψάρι

Το ψάρι δεν είναι μόνο για την Κυριακή: Η πρωτεΐνη που χωρά στην καθημερινή μας διατροφή
Η πρωτεΐνη έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της συζήτησης για τη διατροφή μας. Τη μετράμε, την αναζητούμε στις ετικέτες, επιλέγουμε τρόφιμα που υπόσχονται περισσότερη και οργανώνουμε ολόκληρα γεύματα γύρω από τις πηγές της.

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