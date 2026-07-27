Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (27/7/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (27/7/2026)

Από ένα ξεχωριστό ορεκτικό και ένα διαφορετικό συνοδευτικό μέχρι ζυμαρικά με κεφτεδάκια και σπιτικό παγωτό, το σημερινό μενού είναι χορταστικό και ταιριάζει σε κάθε γούστο

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (27/7/2026)
Ξεκινάμε με ένα λαχταριστό ορεκτικό εμπνευσμένο από τα διάσημα βάσκικα pintxos, συνεχίζουμε με ένα πρωτότυπο συνοδευτικό που αναδεικνύει τη γλυκοπατάτα, ενώ για κυρίως πιάτο ετοιμάζουμε τα κλασικά Spaghetti con le Polpette, ένα αγαπημένο πιάτο της ιταλικής γαστρονομίας που φέρνει στο τραπέζι μάς ένα αυθεντικού comfort food. Και επειδή κανένα καλοκαιρινό γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς ένα παγωμένο γλυκό, φτιάχνουμε δροσερά σπιτικά παγωτίνια γιαουρτιού, ιδανικά για τις τελευταίες ζεστές ημέρες του Ιουλίου.

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