Περισσότερα από 200 νέα σημεία εξυπηρέτησης μέσα από τη συνεργασία ΑΒ και Wolt
Περισσότερα από 200 νέα σημεία εξυπηρέτησης μέσα από τη συνεργασία ΑΒ και Wolt
H ΑΒ Βασιλόπουλος εντάσσει στη Wolt, περισσότερα από 200 franchise καταστήματα της ΑΒ, διευρύνοντας σημαντικά το δίκτυο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια, οι online αγορές έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προμηθευόμαστε τα προϊόντα της καθημερινότητάς μας. Δεν αφορούν πλέον μόνο τις αγορές της τελευταίας στιγμής, όπως ένα υλικό που ξεχάσαμε για το μεσημεριανό μας, αλλά καλύπτουν πλέον και το εβδομαδιαίο καλάθι του supermarket, καθώς και όλα τα βασικά είδη για το σπίτι μας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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