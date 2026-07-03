Η Κρήτη στο πιάτο με κολοκυθομπούρεκο, ντάκο και αρνί με σιουφιχτά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Η Κρήτη στο πιάτο με κολοκυθομπούρεκο, ντάκο και αρνί με σιουφιχτά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένας ύμνος στην κρητική κουζίνα που τόσο αγαπάμε.
Τάρτα λυχναράκι, Χανιώτικο κολοκυθομπούρεκο, Αρνάκι με σταμναγκάθι, Καλιτσούνια τηγανιού με μέλι, Αρνί με σιουφιχτά μακαρόνια, και Κρητικό παξιμάδι με πέστο ντομάτας έχει το μενού και πάμε να τα απολαύσουμε!
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