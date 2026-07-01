Η καλοκαιρινή συνήθεια που συνδυάζει γεύση και ισορροπία
Η καλοκαιρινή συνήθεια που συνδυάζει γεύση και ισορροπία
Το καλοκαίρι οι έξοδοι είναι συχνές κι έτσι γεύματα σε εστιατόρια και συναντήσεις με φίλους βρίσκονται στο καθημερινό πρόγραμμα.
Το καλοκαίρι οι έξοδοι είναι συχνές κι έτσι γεύματα σε εστιατόρια και συναντήσεις με φίλους βρίσκονται στο καθημερινό πρόγραμμα.
Η ισορροπία που αναζητούμε, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα συμβιβασμό, ούτε περιορίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Αντίθετα, βασίζεται στις επιλογές που κάνουμε μέσα στην ημέρα, όλο τον χρόνο, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στο σπίτι ή όταν θέλουμε να προετοιμαστούμε για μια βραδινή έξοδο.
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