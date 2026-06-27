Τριζόνι vs Μύλος: Δύο διαφορετικοί δρόμοι για το τέλειο ψάρι
Τριζόνι vs Μύλος: Δύο διαφορετικοί δρόμοι για το τέλειο ψάρι
Από τη μία, η κουζίνα που γεννιέται μέσα από τον τόπο και την πρώτη ύλη, από την άλλη, μια κουζίνα που εξερευνά νέες τεχνικές και επανασυστήνει το ψάρι
Στο νέο τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα, επισκεπτόμαστε δώδεκα εστιατόρια-προορισμούς, από την Τήνο μέχρι τη Ζάκυνθο και από τη Λέρο μέχρι τον Βόλο, που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας. Ποια είναι εκείνα που κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ελληνική κουζίνα, χτίζοντας τη δική τους ξεχωριστή γαστρονομική γλώσσα;
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