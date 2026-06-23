Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού»
CANTINA

Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού»

Η ομιλία του εισαγωγέα premium τυριών, Γιώργου Κυριακόπουλου, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.

Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού»
«Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εισαγωγέας premium τυριών και ιδιοκτήτης του Provence Deli, Γιώργος Κυριακόπουλος, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026., τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εισαγωγέας premium τυριών και ιδιοκτήτης του Provence Deli, Γιώργος Κυριακόπουλος, κατά την ομιλία του στο 5ο Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

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