Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού»
Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού»
Η ομιλία του εισαγωγέα premium τυριών, Γιώργου Κυριακόπουλου, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Η ομιλία του εισαγωγέα premium τυριών, Γιώργου Κυριακόπουλου, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
«Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εισαγωγέας premium τυριών και ιδιοκτήτης του Provence Deli, Γιώργος Κυριακόπουλος, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026., τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εισαγωγέας premium τυριών και ιδιοκτήτης του Provence Deli, Γιώργος Κυριακόπουλος, κατά την ομιλία του στο 5ο Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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