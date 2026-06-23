Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού»

«Δεν αρκεί να φτιάξεις ένα καλό τυρί για να πετύχεις στις αγορές του εξωτερικού» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο εισαγωγέας premium τυριών και ιδιοκτήτης του Provence Deli, Γιώργος Κυριακόπουλος, κατά την ομιλία του στο

με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το

και το