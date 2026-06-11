5ο Chios Gastronomy Festival 2026 – Φέτος η Χίος μυρίζει θυμάρι, μαστίχα και κρίταμο
5ο Chios Gastronomy Festival 2026 – Φέτος η Χίος μυρίζει θυμάρι, μαστίχα και κρίταμο
Το 5ο Chios Gastronomy Festival επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου 2026, αναδεικνύοντας τη σχέση της Χίου με τη φύση και τη γαστρονομία.
Από περιηγήσεις σε βοτανόκηπους και μουσεία μέχρι ζωντανές μαγειρικές, επιστημονικές ομιλίες και γευσιγνωσίες, το 5ο Chios Gastronomy Festival επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 με θέμα «Βότανα – Δώρα της Χιακής Γης», αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της Χίου με τη φύση, την παράδοση και τη γαστρονομία.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα