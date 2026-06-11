5ο Chios Gastronomy Festival 2026 – Φέτος η Χίος μυρίζει θυμάρι, μαστίχα και κρίταμο

Από περιηγήσεις σε βοτανόκηπους και μουσεία μέχρι ζωντανές μαγειρικές, επιστημονικές ομιλίες και γευσιγνωσίες, το 5ο Chios Gastronomy Festival επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 με θέμα «Βότανα – Δώρα της Χιακής Γης», αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της





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με τη φύση, την παράδοση και τη γαστρονομία.