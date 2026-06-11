5ο Chios Gastronomy Festival 2026 – Φέτος η Χίος μυρίζει θυμάρι, μαστίχα και κρίταμο
CANTINA
5ο Chios Gastronomy Festival 2026 Φεστιβάλ γαστρονομίας Χίος

5ο Chios Gastronomy Festival 2026 – Φέτος η Χίος μυρίζει θυμάρι, μαστίχα και κρίταμο

Το 5ο Chios Gastronomy Festival επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου 2026, αναδεικνύοντας τη σχέση της Χίου με τη φύση και τη γαστρονομία.

5ο Chios Gastronomy Festival 2026 – Φέτος η Χίος μυρίζει θυμάρι, μαστίχα και κρίταμο
Από περιηγήσεις σε βοτανόκηπους και μουσεία μέχρι ζωντανές μαγειρικές, επιστημονικές ομιλίες και γευσιγνωσίες, το 5ο Chios Gastronomy Festival επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 με θέμα «Βότανα – Δώρα της Χιακής Γης», αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της Χίου με τη φύση, την παράδοση και τη γαστρονομία.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο cantina.protothema.gr
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