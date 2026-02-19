Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο 4ο Cantina Academy
Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο 4ο Cantina Academy

Xαμόγελα, αγκαλιές, πηγαδάκια και αυθόρμητες στιγμές καταγράφηκαν στους διαδρόμους, στην είσοδο της αίθουσας και στα μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις ομιλίες.

Οι προβολείς άναψαν, τα πάνελ γέμισαν, και οι συζητήσεις κινήθηκαν σε υψηλό επίπεδο — όμως κάθε μεγάλο event έχει πάντα μια δεύτερη, πιο αυθόρμητη σκηνή. Στο 4ο Cantina Academy, χαμόγελα, αγκαλιές, πηγαδάκια και αυθόρμητες στιγμές καταγράφηκαν στους διαδρόμους, στην είσοδο της αίθουσας και στα μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις ομιλίες.

Από τις πρώτες αφίξεις καλεσμένων που αντάλλασσαν θερμές χειραψίες, μέχρι τις παρέες που σχηματίστηκαν, το συνέδριο είχε παλμό και πέρα από το επίσημο πρόγραμμα. Πολιτικοί, θεσμικοί παράγοντες, πανεπιστημιακοί, παραγωγοί, σεφ και εκπρόσωποι της αγοράς βρέθηκαν όχι μόνο στο ίδιο τραπέζι διαλόγου, αλλά και στο ίδιο φωτογραφικό κάδρο, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονταν ακόμη και όταν οι προβολείς έκλειναν, στα παρασκήνια.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν αποτυπώνουν αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα: τα backstage χαμόγελα, τις αυθόρμητες συναντήσεις και εκείνες τις μικρές, ανθρώπινες στιγμές που τελικά δίνουν τον τόνο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

