Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο 4ο Cantina Academy
Xαμόγελα, αγκαλιές, πηγαδάκια και αυθόρμητες στιγμές καταγράφηκαν στους διαδρόμους, στην είσοδο της αίθουσας και στα μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις ομιλίες.
Οι προβολείς άναψαν, τα πάνελ γέμισαν, και οι συζητήσεις κινήθηκαν σε υψηλό επίπεδο — όμως κάθε μεγάλο event έχει πάντα μια δεύτερη, πιο αυθόρμητη σκηνή. Στο 4ο Cantina Academy, χαμόγελα, αγκαλιές, πηγαδάκια και αυθόρμητες στιγμές καταγράφηκαν στους διαδρόμους, στην είσοδο της αίθουσας και στα μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις ομιλίες.
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν αποτυπώνουν αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα: τα backstage χαμόγελα, τις αυθόρμητες συναντήσεις και εκείνες τις μικρές, ανθρώπινες στιγμές που τελικά δίνουν τον τόνο σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.
Δείτε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr