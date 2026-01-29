Με σύγκλινο και απάκι: 30 συνταγές που μας ταξιδεύουν σε Πελοπόννησο και Κρήτη
CANTINA
Σύγκλινο Απάκι

Με σύγκλινο και απάκι: 30 συνταγές που μας ταξιδεύουν σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Tο σύγκλινο και το απάκι είναι δύο εκλεκτά αλλαντικά με έντονο άρωμα, πλούσια γεύση και χαρακτηριστικό καπνιστό αποτύπωμα, που έχουν συνδεθεί με την παράδοση και την απόλαυση

Με σύγκλινο και απάκι: 30 συνταγές που μας ταξιδεύουν σε Πελοπόννησο και Κρήτη
Το απάκι, ένα ξεχωριστό παραδοσιακό προϊόν της Κρήτης, κουβαλά τη γαστρονομική ψυχή της Μεγαλονήσου. Το σύγκλινο, από την άλλη, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς μεζέδες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης