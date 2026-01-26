Πριν γεμίσουμε τα βάζα: Πώς τα αποστειρώνουμε σωστά στο σπίτι
Πριν γεμίσουμε τα βάζα, υπάρχει ένα βήμα που κάνει όλη τη διαφορά. Δες πώς γίνεται σωστά η αποστείρωση βάζων στο σπίτι για ασφαλή συντήρηση.
Αν μια μαρμελάδα ή ένα γλυκό κουταλιού χαλάσει, συνήθως δεν φταίει η συνταγή. Το πιο κρίσιμο βήμα έχει προηγηθεί και ευθύνεται η αποστείρωση βάζων στο σπίτι.
Η σωστή αποστείρωση βάζων στο σπίτι είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι οι παρασκευές μας, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, chutneys, σάλτσες, θα διατηρηθούν ασφαλείς για εβδομάδες ή και μήνες. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία «για να είμαστε καλυμμένοι», αλλά βασικό κομμάτι της συντήρησης. Ευτυχώς, γίνεται εύκολα στο σπίτι, αρκεί να ακολουθήσουμε μερικούς απλούς και δοκιμασμένους κανόνες.
