Πριν γεμίσουμε τα βάζα: Πώς τα αποστειρώνουμε σωστά στο σπίτι
CANTINA
Βάζα αποστειρωμένα βάζα

Πριν γεμίσουμε τα βάζα: Πώς τα αποστειρώνουμε σωστά στο σπίτι

Πριν γεμίσουμε τα βάζα, υπάρχει ένα βήμα που κάνει όλη τη διαφορά. Δες πώς γίνεται σωστά η αποστείρωση βάζων στο σπίτι για ασφαλή συντήρηση.

Πριν γεμίσουμε τα βάζα: Πώς τα αποστειρώνουμε σωστά στο σπίτι

Αν μια μαρμελάδα ή ένα γλυκό κουταλιού χαλάσει, συνήθως δεν φταίει η συνταγή. Το πιο κρίσιμο βήμα έχει προηγηθεί και ευθύνεται η αποστείρωση βάζων στο σπίτι.

Η σωστή αποστείρωση βάζων στο σπίτι είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι οι παρασκευές μας, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, chutneys, σάλτσες, θα διατηρηθούν ασφαλείς για εβδομάδες ή και μήνες. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία «για να είμαστε καλυμμένοι», αλλά βασικό κομμάτι της συντήρησης. Ευτυχώς, γίνεται εύκολα στο σπίτι, αρκεί να ακολουθήσουμε μερικούς απλούς και δοκιμασμένους κανόνες.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης