Πώς φεύγουν οι λεκέδες από χυμό ρόδι από το χαλί, το τραπεζομάντηλο ή τον καναπέ

Ο χυμός ροδιού δεν αστειεύεται. Πρόκειται για έναν από τους πιο επίμονους φυσικούς λεκέδες με χρωστικές που «δένουν» γρήγορα με τις ίνες των υφασμάτων. Τα καλά νέα; Δεν είναι ανίκητος. 

Τι κάνουμε όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με λεκέδες από χυμό ρόδι σε χαλιά και υφάσματα; Την Πρωτοχρονιά και τις πρώτες μέρες της νέας χρονιάς συνηθίζουμε να σπάμε ένα ρόδι για το καλό. Για τύχη, αφθονία, χαρά και μια χρονιά που –θεωρητικά– θα μας τα φέρει όλα βολικά. Στην πράξη, όμως, το σπάσιμο του ροδιού συχνά συνοδεύεται από μικρές… παράπλευρες απώλειες: κόκκινες πιτσιλιές στο χαλί, στον καναπέ, στο τραπεζομάντηλο ή –ακόμα χειρότερα– στο αγαπημένο λευκό πουλόβερ.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις ευχές για «καλή χρονιά» και στο μάζεμα των φλουριών, έρχεται η συνειδητοποίηση:
ο χυμός ροδιού δεν αστειεύεται.

Πρόκειται για έναν από τους πιο επίμονους φυσικούς λεκέδες, γεμάτο χρωστικές που «δένουν» γρήγορα με τις ίνες των υφασμάτων. Τα καλά νέα; Δεν είναι ανίκητος. Τα κακά; Θέλει σωστές κινήσεις, ψυχραιμία και –κυρίως– να μη μας περάσει από το μυαλό το ζεστό νερό ή το μανιασμένο τρίψιμο.

Πάμε να δούμε πώς φεύγουν οι λεκέδες από χυμό ρόδι από χαλιά και άλλα υφάσματα, χωρίς δράματα.

