Ξεχωριστά ρεβεγιόν και εορταστικές γεύσεις στα έξι εστιατόρια των ξενοδοχείων Electra σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
CANTINA

Τα Electra Hotels υποδέχονται τα φετινά Ρεβεγιόν και τα εορταστικά δείπνα σε εστιατορια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με γιορτινά μενού.

Από φωτισμένα rooftops με μοναδική θέα μέχρι κομψές αστικές σάλες και ζεστούς χώρους με χαρακτήρα, οι chefs του ομίλου υπογράφουν γαστρονομικές εμπειρίες που ισορροπούν ανάμεσα στη φινέτσα, την απόλαυση και το καθαρό festive συναίσθημα.

