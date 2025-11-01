SON: Η νέα εποχή της φωτιάς και της φιλοξενίας στην Ηλιούπολη
SON: Η νέα εποχή της φωτιάς και της φιλοξενίας στην Ηλιούπολη
Το SON είναι η συνέχεια μιας σχέσης που ωρίμασε, ενός χώρου που επέλεξε να μεταλλαχθεί,. Πίσω από αυτή τη μετάβαση είναι ο Δημήτρης Αφεντάκης
Μετά από 13 χρόνια πορείας, το geluk πέρασε στην ιστορία – όχι σαν μια λήξη, αλλά σαν μια ολοκλήρωση. Από τις στάχτες του γεννήθηκε το SON, όχι σαν rebranding, αλλά σαν μια νέα αρχή με συνείδηση παρελθόντος. Το SON είναι η συνέχεια μιας σχέσης που ωρίμασε, ενός χώρου που δεν έμεινε σταθερός, αλλά επέλεξε να μεταλλαχθεί με νόημα.
