SON: Η νέα εποχή της φωτιάς και της φιλοξενίας στην Ηλιούπολη

Μετά από 13 χρόνια πορείας, το geluk πέρασε στην ιστορία – όχι σαν μια λήξη, αλλά σαν μια ολοκλήρωση. Από τις στάχτες του γεννήθηκε το SON, όχι σαν rebranding, αλλά σαν μια νέα αρχή με συνείδηση παρελθόντος. Το SON είναι η συνέχεια μιας σχέσης που ωρίμασε, ενός χώρου που δεν έμεινε σταθερός, αλλά επέλεξε να μεταλλαχθεί με νόημα.



