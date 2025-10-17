Κρέας με πατάτες, ο αξεπέραστος συνδυασμός: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA

Τι κοινό έχουν οι συνταγές αυτού του Σαββατοκύριακου; Είναι φτιαγμένες με τον αξεπέραστο συνδυασμό από κρέας και πατάτες, που πάντα μας ενθουσιάζει.

Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε πιάτα με τον συνδυασμό που προτιμάμε. Bonus δυο συνταγές για απολαυστικά πρωινά: Αφράτο κέικ κακάο με πλούσιο σοκολατένιο γλάσο και Σπανακοκέικ.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
