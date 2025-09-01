Ταβέρνες της Δυτικής Αττικής: 7 επιλογές για δεινούς κρεατοφάγους από το Περιστέρι μέχρι τη Χασιά
Ταβέρνες της Δυτικής Αττικής: 7 επιλογές για δεινούς κρεατοφάγους από το Περιστέρι μέχρι τη Χασιά
Επιλέξαμε 7 ταβέρνες σε Περιστέρι, Φυλή, Χασιά και Αχαρνές. Και, φυσικά, και το κρέας έχει την τιμητική του.
Δεν λείπουν και οι πιο σύγχρονες ματιές για εκείνους που αγαπούν τα ψητοπωλεία και τα ταβερνάκια, αλλά θέλουν και τη γαστροταβέρνα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα