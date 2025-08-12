20 καλοκαιρινά γλυκά ψυγείου για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου
20 καλοκαιρινά γλυκά ψυγείου για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου
Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού», συνήθως μάς βρίσκει σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία, καθώς είναι η κατεξοχήν περίοδος των θερινών διακοπών. Ανήμερα της μεγάλης γιορτής το σπίτι θα γεμίσει από συγγενείς και φίλους και θα στηθεί ένα μεγάλο τραπέζι με διαφόρων ειδών εδέσματα
Από το μενού δεν μπορεί να λείπει ένα δροσερό επιδόρπιο και γι’ αυτό σας προτείνουμε 20 καλοκαιρινά γλυκά ψυγείου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα