20 καλοκαιρινά γλυκά ψυγείου για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου

Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού», συνήθως μάς βρίσκει σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία, καθώς είναι η κατεξοχήν περίοδος των θερινών διακοπών. Ανήμερα της μεγάλης γιορτής το σπίτι θα γεμίσει από συγγενείς και φίλους και θα στηθεί ένα μεγάλο τραπέζι με διαφόρων ειδών εδέσματα