Τα δύσκολα «μετράνε» σε μια κυβέρνηση

Μια κυβέρνηση, ειδικά όταν έχει μια σχετικά μακρόχρονη θητεία όπως η σημερινή, εκτός από τα «εύκολα», είναι φυσικό να βρίσκει μπροστά της και να αντιμετωπίζει και τα «δύσκολα» ή να πρέπει να πάρει αρκετές φορές και δυσάρεστες αποφάσεις

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στα έξι χρόνια που κυβερνάει όχι μόνο δεν χρειάστηκε να πάρει τέτοιες δύσκολες αποφάσεις κυρίως στα οικονομικά που επηρεάζουν τον κόσμο, όχι μόνο δεν αύξησε φόρους και εισφορές, αλλά τους μείωσε και μάλιστα δραστικά, γεγονός σχεδόν πρωτοφανές από το 1974 και μετά.



Οσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου ως οικονομικό συντάκτη, όταν ερχόταν ο Προϋπολογισμός ή όποτε χρησιμοποιούσαμε τη λέξη «μέτρα» στη δημοσιογραφία, εννοούσαμε νέες επιβαρύνσεις ή φόρους. Στα έξι χρόνια αυτά υπήρξε μόνο ένας φόρος, το ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο οποίος είναι και σωστός, γιατί δεν γίνεται να μη δηλώνει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας ούτε 800 ευρώ τον μήνα. Βέβαια η κυβέρνηση αυτή ατύχησε όσον αφορά το γεγονός ότι έπεσε μετά από 40 χρόνια πάνω σε μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση, η οποία καλά κρατεί ακόμα.



Να συμφωνήσουμε όμως ότι ήταν και είναι δύσκολη η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια παντού, και στους αγρότες που άργησαν να πληρωθούν, και σε όσους απολάμβαναν τη ρεμούλα τόσα χρόνια, που τώρα κόπηκε υποχρεωτικά μετά την παρέμβαση αρχικώς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατόπιν των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών. Και για να τα λέμε όλα, από τις 750.000 ΑΦΜ που δικαιούνται αγροτικές επιδοτήσεις βρέθηκαν περί τις 80.000 να έχουν παρατυπίες ή παρανομίες. Ενας στους 7,5 αγρότες είχε πάρει παράνομες επιδοτήσεις, δεν το λες και ασήμαντο.



Στην περίπτωση αυτή, έστω και κατόπιν πιέσεως της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η κυβέρνηση έκανε το σωστό, γιατί αλλιώς δεν θα έπαιρνε αποζημιώσεις κοντά 4 δισ. ευρώ. Διέλυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και «έστειλε» την υπηρεσία στην ΑΑΔΕ. Εκεί δηλαδή που αποκλείεται να γίνει ρεμούλα στο μέλλον, αφού από τη φύση της η ΑΑΔΕ είναι ένας αυστηρός ελεγκτικός μηχανισμός.



Το εξωφρενικό είναι ότι η αντιπολίτευση, αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις τακτικές που ακολουθούσε και τα σκάνδαλα που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τάχθηκε κατά της απονομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ, δηλαδή από τους κλασικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, την Εφορία. Ολη η αντιπολίτευση, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.



«Δυσάρεστο» για μια μερίδα στρατιωτικών μπορεί να είναι και το νομοσχέδιο του Δένδια, αφού «κόβει τους βαθμούς» στους υπαξιωματικούς που δίνονταν σωρηδόν και απλώς «χάιδευαν αυτιά» και τους αδρανοποιούσαν στο στράτευμα. Αντιθέτως, το νέο νομοσχέδιο αυξάνει μισθούς και επομένως λειτουργεί βοηθητικά στο να προσελκύσει νέους ανθρώπους στον Στρατό, ο οποίος έχει μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού.



Δύσκολος είναι ακόμα και ο νέος ΚΟΚ, με τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. γράφει και κόβει κλήσεις για αλκοόλ, χρήση κινητών, παράνομη στάθμευση κ.λπ. και ο Χρυσοχοΐδης έχει απαγορεύσει (στην Αστυνομία) να τις σβήνουμε μετά μέσω κάποιου γνωστού μας. Εχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια και εκνευρισμό, αλλά έχει μειώσει τα τροχαία και τα θανατηφόρα κατά 25%-30% σε σχέση με το 2019. Το ίδιο συμβαίνει και με το παράνομο παρκάρισμα, που τουλάχιστον έχει δυσκολέψει σημαντικά να πάρεις πίσω τις πινακίδες ή το δίπλωμα οδήγησης.



Για να επανέλθουμε στο θέμα των ημερών, δύσκολο είναι και το ζήτημα του χειρισμού με τα μπλόκα των αγροτών, αλλά εδώ η κυβέρνηση έκανε πίσω και δεν λειτούργησε υπέρ των πολλών. Το αποτέλεσμα ήταν, για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, να χάσουν οι πολλοί, δηλαδή επαγγελματίες και ξενοδόχοι της επαρχίας που υπέστησαν ακυρώσεις κρατήσεων και φυσικά ο κόσμος που καταταλαιπωρήθηκε ή έχασε τις προκαταβολές και τις διακοπές του.



Η κυβέρνηση, λοιπόν, αν θέλει να έχει ελπίδες να την ξαναψηφίσει ο κόσμος που την πίστεψε, θα πρέπει να μη λειτουργεί φοβικά απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα και να βάζει πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα των πολλών, χωρίς εκπτώσεις.

