Το τριγωνικό χωριό της Αγγλίας κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά του: «Αυτό που εκτιμούμε εδώ είναι η ηρεμία»

Οι κάτοικοι αυτού του αγγλικού χωριού σε σχήμα τριγώνου αντιτίθενται στα σχέδια κατασκευής 200 νέων κατοικιών, τα οποία φοβούνται ότι θα αλλάξουν το σχήμα και τον χαρακτήρα της μοναδικής κοινότητάς τους