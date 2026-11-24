Σπουδαία ανακάλυψη: Βρέθηκε δεινόσαυρος 18 τόνων που μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη

Ένα εντυπωσιακό εύρημα ήρθε στο φως στην Ισπανία, καθώς παλαιοντολόγοι ανέσυραν απολιθώματα τιτανόσαυρου με λαιμό επτά μέτρων που μπορεί να διεκδικήσει ένα μοναδικό ευρωπαϊκό ρεκόρ